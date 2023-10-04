Круті зміни чекають на чотири знаки зодіаку в жовтні-2023

Астрологи, які раніше розповіли, які три знаки зодіаку знайдуть у жовтні свою другу половинку, розказали також про те, які знаки Зодіаку ухвалять у жовтні важливе та найкраще рішення у своєму житті, повідомляє Spiritualify.

Овен

На початку жовтня ви виявите, що сповнені рішучості рухатися вперед доти, доки не будуть виконані всі завдання. І цей темп утримається на весь місяць. Ви почуватиметеся здатними на все.

Ви приймете рішення, яке звільнить вас від кайданів, які тривалий час стримували. І це дозволить позбутися страждань і переживань за минулим і розпочати своє абсолютно нове та радісне життя. Вам доведеться переосмислити все, що сталося у вашому житті за останні кілька років, знайти слабкі точки та виправити помилки, які вже давно не дають вам спокою.

Близнюки

У середині осені сила формування вашої долі опиниться у ваших руках. Тому вам знадобиться ретельне планування. Якщо ви захочете, то ви зможете швидко реалізувати свої бажання шляхом цілеспрямованих і обдуманих дій. Стратегічний підхід та внутрішня врівноваженість будуть важливими ресурсами на вашому шляху.

Будьте вірними тим, хто виявляє до вас лояльність, але зберігайте при цьому дистанцію. Звільніться від зв'язків, які зжили себе і це принесе вам величезну користь. Дайте собі час для того, щоб попрощатися з минулим. Можливо, поруч із вами є хтось, хто заважає вашому прогресу. Цей місяць дасть можливість позбутися непродуктивної діяльності або мрій, які не здійснюватимуться. Не варто підтримувати стосунки заради соціального статусу — задумайтеся, чи справді все це відповідає вашим цінностям та прагненням.

Рак

Ваше життя в жовтні стане значно різноманітнішим і чуттєвішим. Гармонія, яку ви так довго чекали, почне ковзати по всіх сферах вашого життя. Деякі моменти можуть викликати сльози радості. Вас накриє хвилею удачі та подяки за те, що відбудеться у найближчі тижні.

У вас з'явиться природна готовність ділитися і піклуватися про інших, а ваш романтичний партнер знову приділятиме вам більше уваги та турботи, щоб зробити вас ще щасливішими. У вас почнеться нова фаза життя, в якій ви ухвалите рішення, яке визначать ваш шлях на майбутнє. Кохання, почуття безпеки, впевненість у близькій людині — все це дасть вам можливість зосередитися на своїх цілях та прагненнях. Дозвольте собі поринути у те, що зараз відбувається і прийміть ті чудеса, якими вас обдарує доля.

Риби

Зірки приготували вам повідомлення про необхідність взяти на себе відповідальність за свої дії. Можливо, ви опинилися в ситуації, коли ваші дії змусили повірити екс-партнера, що є шанс на примирення. І якщо ви самі не впевнені в тому, що це можливо, події показують, що між вами все ще теплиться якийсь зв'язок.

Можливо, ви за допомогою невисловлених повідомлень або змішаних сигналів ненавмисно дали можливість для неправильних тлумачень. А може, поведінка оточуючих створила враження, що ваші почуття не згасли. Важливо усвідомлювати, що ви не можете контролювати іншу людину, її емоції чи сприйняття. Вам потрібно буде розібратися в цій ситуації, своїх почуттях та проаналізувати, чи варто продовжувати це спілкування у майбутньому. А потім — прийняти важливе рішення, яке вплине на все ваше життя.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологиня Людмила Булгакова склала ексклюзивний гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

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