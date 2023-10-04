«Кохання знанецька нагряне»: ці три знаки зодіаку знайдуть у жовтні свою другу половинку

Астрологи стверджують, що у жовтні з фінансами особливо щаститиме чотирьом знакам зодіаку — Скорпіонам, Ракам, Водоліям та Терезам. Якщо цей прогноз здійсниться, то він, схоже, спростує стале твердження, що тим, кому не щастить з грошима, обов`язково пощастить у коханні. Адже є певні збіги і у фінансовому гороскопі, і у гороскопі кохання.

Овен

Овен у жовтні зосередиться насамперед на справах любовних. Він почне робити все, щоб бути в центрі уваги, і досягне успіху, якщо тільки не виявить зайвої самовпевненості та агресії. Все, що йому потрібно зробити, це бути чарівним та трохи загадковим. Кохання не змусить себе чекати, стверджує uaportal.com.

Рак

Початок місяця стане для Раків справжньою «білою смугою». Доля подарує їм багато миттєвостей, які змусять серце битися частіше. Купідон дасть можливість знайти свою другу половину чи зміцнити стосунки. Незалежно від того, чи Рак у парі, чи залишається самотнім, тепер він має шанс на кохання.

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Скорпіон

Скорпіону необхідно зберігати пильність, адже в його житті зненацька з'явиться кохання. Його це, звичайно, здивує, але він швидко зрозуміє, що варто віддатись цьому почуттю. Народжений під цим знаком переживе незвичайні хвилини та зрозуміє, що давно не був таким щасливим. Подібні почуття бувають рідко, тому слід повністю відкритися їм.

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Фото Pixabay

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