Подарунки з Нью-Йорка: що принц Вільям привіз своїм дітям із поїздки до Америки

Принц Вільям повернувся додому зі своєї короткої поїздки до Нью-Йорка не з порожніми руками. Старший син короля Чарльза III привіз своїм дітям цілу купу сувенірів. Вручаючи їх 10-річному принцу Джорджу, восьмирічній принцесі Шарлотті та п'ятирічному принцу Луї, Вільям докладно розповів, що це за подарунки і як він їх отримав.

У свій останній день перебування в Нью-Йорку принц Уельський відвідав пожежне депо, яке розташоване через дорогу від Світового торгового центру та Меморіалу 11 вересня. Там він почув від рятувальників про їхній досвід роботи та важливість психічного здоров'я в їхньому житті.

Рятувальники подарували Вільяму подарунки, призначені для його дітей, у тому числі невеликі гумові пожежні машини, ручки, блокноти та футболки.

Принц Вільям у пожежному депо на Манхеттені

На вулиці британський принц привітав звичайних американців, які гуляли біля меморіалу. Один із них подарував Вільяму кілька сувенірів із номерними знаками штату Нью-Йорк та ще три футболки для Джорджа, Шарлотти та Луї. На футболках зображено культовий логотип міста «I LOVE NY» («Я люблю Нью-Йорк»).

Принц подякував за подарунки і зізнався, що дуже хоче «одного разу привезти дітей» до Нью-Йорка.

«Дуже приємно повернутися до Сполучених Штатів. Ніхто не має такого оптимізму і винахідливості, як американський народ, тому буде правильно, якщо ми оголосимо фіналістів цьогорічного конкурсу Earthshot у Нью-Йорку», — сказав Вільям після прибуття в аеропорт Ньюарку 18 вересня.

Нагадаємо, принц Уельський є засновником конкурсу та премії Earthshot, яка вручається за найцікавіші та найдотепніші вирішення проблем із захисту екології.

«Вісімдесят років тому представники всього світу зібралися у цьому великому місті, щоб знайти новий спосіб розв'язувати наші спільні проблеми. Тоді було створено Організацію Об'єднаних Націй. Я знаю, що наше покоління може зробити сміливі дії, необхідні для внесення змін у бік здобуття здорового та сталого світу. Завдання може здатися величезним, але, як навчав нас Джон Ф. Кеннеді, ми беремося за неї не тому, що це легко, а тому, що це складно. І життєво важливо», — додав принц Вільям.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що король Чарльз III та його дружина Камілла здійснили триденний візит до Франції.

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