Як Моніка з серіалу «Друзі»: Кейт Міддлтон зізналася, що вона та принц Вільям прагнуть бути найкращими в усьому

Принц і принцеса Уельські, які часом сваряться й кидають один в одного різні предмети, несподівано взяли участь у подкасті «Гарний, поганий та регбі». Його ведуть колишній регбіст Джеймс Гаскелл та тележурналіст Алекс Пейн. Разом з Вільямом та Кейт участь у випуску взяли рідна сестра короля Чарльза III принцеса Анна та її зять Майк Тіндалл. 44-річний чоловік кузини Вільяма Зари у минулому був зіркою регбі в Англії. Зараз він час від часу допомагає Гаскеллу та Пейну вести їхній подкаст.

Розмова проходила у Віндзорському замку. Джеймс та Алекс пожартували, що не можуть зрозуміти, хто кого запросив — вони членів королівської родини чи королівська родина покликала їх на чай.

Разом з Вільямом та Кейт участь у випуску взяли рідна сестра короля Чарльза III принцеса Анна та її зять Майк Тіндалл. 44-річний чоловік кузини Вільяма Зори у минулому був зіркою регбі в Англії

Жартівлива атмосфера панувала протягом усієї розмови. Майк порівняв Вільяма та Кейт із Монікою з культового комедійного серіалу «Друзі», яка відома своїм ненаситним бажанням завжди будь найкращою в усьому.

«Я не збираюся брехати… Ви супер, у вас живе неймовірний дух суперництва, ви трохи схожі на Моніку з „Друзів“, і якщо ви граєте в настільний теніс, це триватиме годинами», — сказав Тіндалл.

Кейт спробувала чинити опір: «Насправді я не настільки заражена духом суперництва, не знаю, звідки ти це взяв».

Але потім принцеса Уельська зі сміхом погодилася й сказала, що їм із Вільямом так і не вдалося закінчити партію з тенісу. Ніхто не хотів поступатися.

Потім Майк запитав, чи виявляють принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї ознаки суперництва.

Тут втрутилася принцеса Анна: «Я б сказала, зовсім небагато».

Кейт усміхнулася та відповіла: «Цікаво те, що у них усіх різні темпераменти. І оскільки вони ростуть і пробують себе у різних видах спорту, буде цікаво подивитися, що вони виберуть. А поки що вони ростуть і розвиваються, і за цим дуже цікаво спостерігати».

Принц Вільям був серйознішим. Він зазначив, наскільки важливим є спорт для дітей, особливо коли справа стосується навчання перемог та поразок.

«Гадаю, що люди не вміють добре програвати. Говорячи конкретно про наших дітей, хочу переконатися, що вони це розуміють. Дуже важливо з юних років розуміти, як програвати й чому ми програємо, а також навчатися на цьому», — наголосив принц Уельський.

«Але ще добре перемагати й не хвалитися при цьому. У перші роки занять командними видами спорту ми отримуємо так багато життєвих уроків, які допомагають нам упродовж усього життя: у побудові дружби, побудові стосунків, на роботі», — додав Вільям.

Він згадав, як насолоджувався спортивними успіхами своєї кузини Зори, і зізнався, що плакав, коли вона виграла чемпіонат Європи з триборства у 2005 році.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що стали відомі подробиці «таємного минулого» принца Вільяма, як йому довелося жити під чужим ім'ям.

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