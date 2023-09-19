Вільям полетів сам: чому Кейт Міддлтон не приєдналася до чоловіка під час візиту у США

Принц Вільям, таємні сторінки юності якого нещодавно стали відомі широкому загалу, прилетів до Нью-Йорка з дводенним візитом. У цей час Кейт Міддлтон залишилася у Великій Британії, пишуть британські ЗМІ.

Виявляється, у принца Уельського призначено низку заходів. Серед них — саміт інновацій Earthshot Prize, який пройде сьогодні, 19 вересня. Спадкоємець британського престолу заснував премію у 2020 році для просування ефективних підходів до вирішення екологічних проблем.

На церемонії оголосять переможців у п'яти категоріях: «Захистимо та відновимо природу», «Очистимо наше повітря», «Відродимо наші океани», «Збудуємо безвідходний світ» та «Виправимо наш клімат». Переможці отримають не лише визнання публіки, а й грошовий приз. Його розмір складає 1,2 мільйона доларів. Кейт супроводжувала чоловіка на попередніх церемоніях, включаючи дебютну. Вона відбулася у Лондоні у 2021 році.

За інформацією інсайдерів, Кейт довелося залишитися з дітьми. Подружжя виховує трьох дітей: 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту та 5-річного принца Луї.

Діти Вільяма і Кейт

Хоча сім'ї допомагає няня Марія Тереза Турріон Борралло, Міддлтон сама регулярно відвозить дітей до школи.

Крім того, принцу Вільяму доведеться повернутися до Великобританії за кілька днів. Все тому, що король Чарльз та королева Камілла також вирушать за кордон цього тижня.

Королівська сім'я поїде до Франції з 20 по 22 вересня з державним візитом. Вони спочатку планували поїхати туди у березні, але відклали поїздку через заворушення, що відбуваються по всій країні на той час. Хоча принц Вільям не повинен перебувати у Великій Британії, коли його батько у від'їзді, він є одним з державних радників короля, тому може заміщати його.

Нагадаємо, раніше таблоїди з'ясували гастрономічні уподобання членів королівської родини.

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