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Дмитро Монатік показав, до чого привчає синів у Києві

19:12 4 жовтня 2023
Дмитро Монатік із дружиною та дітьми

Артист Дмитро Монатік, дружина якого разом з дітьми повернулась до Києва, показав як проводить вільний час із синами та привчає їх розважатися без гаджетів. Разом із 8-річним Данилом і 6-річним Платоном вони ви рушили до скейтпарку в Києві в «Експоцентрі», де зірковий батько власним прикладом показав кілька трюків.

Сімейним відео поділилася в інстаграмі дружина Дмитра Ірина. Під час процесу усі не приховували радісних емоцій. Співак тішився більше, ніж діти.

«Наша маленька гордість! Дуже крутий скейтпарк розташований на ВДНГ, абсолютно безкоштовний, можна вчити дітей кататися на скейтбордах, роликах, самокатах, велосипедах… Все куди краще, ніж час із ґаджетами в руках… Ще й така осінь у Києві», — підписала відео з чоловіком і дітьми Ірина Монатік.

«Коли тато ріс на Tony Hawk’s pro skater», — відповів їй Дмитро.

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення Ірина Монатік разом із синами перебувала у Великій Британії. Проте родина вирішила бути разом у Києві, де хлопці пішли до школи. Дмитро зізнавася, що йому було важко переживати розлуку з найріднішими.

Фото: instagram.com/irishamonatik

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