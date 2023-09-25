Російська армія відступає. Кремлівські військові блогери б’ють на сполох. Кажуть, що міністр оборони шойгу отримав ультиматум від путіна. А все через успіхи ЗСУ біля села Вербове, про які повідомляв генерал Олександр Тарнавський в інтерв’ю американському каналу CNN.

Відомо, що українські спецпризначенці змогли розширити мінно-вибухові загородження біля Вербового, тобто територію, яка була очищена від ворожих вибухових пристроїв і тепер є прохідною. Туди перекидається дедалі більше механізованих підрозділів.

Також, за даними американського аналітичного центру Інституту вивчення війни (ISW), українські війська просуваються й на іншому напрямку, на південь від Оріхова. Як повідомляють військові блогери, російський генералітет перекидає в регіон дедалі більше елітних підрозділів, щоб зупинити й відбити наступ ЗСУ.

Події відбуваються на фоні значного дефіциту бойового духу росіян. Наприклад, половина колишніх елітних підрозділів, які путінські генерали кинули на оборону південного фронту, складаються з нещодавно мобілізованих солдатів з дуже малим бойовим досвідом.

Як заявив представник російського десантного підрозділу в інтерв’ю російським каналам, російське військове керівництво приховує просування українських військ.

«Як довго шойгу насправді хоче приховувати прорив під Верхнім?» — цитує ISW російського військового.

Аналітики центру з посиланням на інсайдера в кремлі також повідомляють, що путін дав шойгу час до початку жовтня, щоб поліпшити для рф ситуацію на фронті. Це може включати наступ на велике українське місто. ISW не виключає, що це може призвести до невпинних і безглуздих атак з боку росіян лише для того, щоб зберегти прихильність путіна.

Раніше американський військовий аналітик Майкл Кофман зазначав, що наразі український контрнаступ, який триває з червня, переходить у вирішальну стадію.

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