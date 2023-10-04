Протягом доби, що минула, ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як позицій наших військ, так і цивільних об’єктів. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, на Херсонщині в селищі Антонівка під час авіаудару ворога загинув 69-річний чоловік, ще кілька людей отримали травми.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом зазначеного періоду на фронті відбулося 43 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили більше 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Ворог здійснив більше 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, також продовжують наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника.

Станом на ранок середи, 4 жовтня, втрати особового складу російської армії наблизилися до 280 тисяч військових — за добу було ліквідовано 450 окупантів.

Нагадаємо, що американський військовий аналітик Майкл Кофман зазначав, що український контрнаступ, який триває з червня, переходить у вирішальну стадію. ЗСУ мають реальний шанс повністю прорвати російську оборону.

Фото Генштабу ЗСУ

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