Чотири голи «Ньюкасла» для «ПСЖ» та «гольова» травма Левандовські: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 4 жовтня, матчами в чотирьох групах завершилася ігрова програма 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, де напередодні «Реал» виявився сильнішим за «Наполі» в гольовій перестрілці в Неаполі .

Група Н

«Антверпен» (Бельгія) — «Шахтар» (Україна) — 2:3 (Муя, 3, Баліквіша, 33 — Сікан, 48, 76, Ракицький, 71). На 90+7-й хвилині Алдервейрельд («Антверпен») не реалізував пенальті.

«Порту» (Португалія) — «Барселона» (Іспанія) — 0:1 (Торрес, 45+1). На 90+3-й хвилині вилучений Гаві («Барселона»).

Форвард «Барселони» Роберт Левандовські, який у минулому турі забив свій сотий м'яч у Лізі чемпіонів, на 34-й хвилині залишив поле через травму. Але немає лиха без добра й заміна виявилася гольовою — Ферран Торрес, який замінив його, відкрив рахунок уже в компенсований до першого тайму час, забивши, як виявилося, єдиний гол у матчі.

Становище команд: 1. «Барселона» — 6 очок; 2. «Порту» — 3; 3. «Шахтар» — 3; 4. «Антверпен» — 0.

Група Е

«Атлетико» (Іспанія) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 2:3 (Мората, 12, 47, Грізманн, 45+4 — Ермосо, 7, у свої ворота, Ганцко, 34).

«Селтик» (Шотландія) — «Лаціо» (Італія) — 1:2 (Фурухасі, 12 — Весіно, 29, Педро, 90+6).

Становище команд: 1. «Атлетико» — 4 очки; 2. «Лаціо» — 4; 3. «Фейєноорд» — 3; 4. «Селтик» — 0.

Група F

«Ньюкасл» (Англія) — «ПСЖ» (Франція) — 4:1 (Альмірон, 17, Берн, 39, Лонгстофф, 51, Шер, 90+1 — Лукас Ернандес, 56).

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Мілан» (Італія) — 0:0.

Становище команд: 1. «Ньюкасл» — 4 очки; 2. «ПСЖ» — 3; 3. «Мілан» — 2; 4. «Боруссія» Д. — 1.

Група G

«Лейпциг» (Німеччина) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:3 (Опенда, 48 — Фоден, 25, Альварес, 84, Доку, 90+2).

Зірковий «МанСіті» підходив до поєдинку після двох поспіль поразок у чемпіонаті Англії та Кубку ліги. Були близькі підопічні Хосепа Гвардіоли до втрати очок й у звітному матчі, але все ж таки змогли вирвати перемогу наприкінці зустрічі.

«Црвена Звєзда» (Сербія) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 2:2 (Ндіайє, 35, Букарі, 88 — Угрініч, 48, Іттен, 60, з пенальті).

Становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 6 очок; 2. «Лейпциг» — 3; 3. «Янг Бойз» — 1; 4. «Црвена Звєзда» — 1.

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