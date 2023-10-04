Промах «Антверпена» з пенальті на 90+7-й хвилині приніс «Шахтарю» неймовірну перемогу в Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу

У середу, 4 жовтня, донецький «Шахтар», який програв на старті групового турніру Ліги чемпіонів «Порту» (1:3), провів на виїзді поєдинок 2-го туру найпрестижнішого клубного турніру Європи проти бельгійського «Антверпена».

Ліга чемпіонів. Група Н. 2-й тур

«Антверпен» (Бельгія) — «Шахтар» (Україна) — 2:3

«Шахтар»: Різник, Конопля, Ракицький, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Назарина, Судаков, Зубков, Криськів, Сікан (Швед, 87).

Голи: Муя (3), Баліквіша (33) — Сікан (48, 76), Ракицький (71).

На 90+7-й хвилині Алдервейрельд («Антверпен») не реалізував пенальті.

Завдяки УЄФА цей поєдинок виявився у всіх на слуху ще до свого початку. Європейські чиновники вигадали призначити суддівським спостерігачем на матч серба Мілорада Мажича, який із липня 2022-го очолює суддівський комітет на росії — тобто поїхав заробляти «криваві рублі» вже після початку повномасштабного вторгнення країни-терориста на територію України. Утім, після розголосу в УЄФА таки прислухалися до загальної думки й замість Мажича призначили на гру в Антверпені голландця Яна Вегерефа.

Сам поєдинок розпочався для «Шахтаря» — гірше не вигадаєш. Уже на 3-й хвилині Ракицький відібрав м'яча біля свого штрафного майданчика, але завозився й дозволив себе одразу ж обікрасти. Господарі миттєво організували блискавичний випад, партнери вивели до воріт Мую, той прибрав на замаху Азарова та пробив точно в кут — 1:0. Ішла 135-а секунда матчу…

Подвоювати рахунок трохи згодом міг той же Муя, але пробив з-за меж штрафного майданчика вище воріт, а Янссен підкрученим ударом струсонув стійку. Але потім «гірники» відсунули гру від своїх володінь і цілком могли розраховувати на гол у відповідь. Спочатку Сікан замикав з близької відстані простріл із лівого флангу, але захисник в останній момент заблокував, а потім Матвієнко, відгукнувшись на подачу з кутового, не зміг з кількох метрів замкнути дальню стійку.

Не реалізувавши свої моменти, «Шахтар» пропустив другий м'яч. 18-річний Вермерен вирізав зі своєї половини поля геніальну розрізну передачу, Баліквіша вискочив до воріт та пробив повз Різника, який вийшов далеко з воріт на перехоплення, — 2:0.

Здавалося, що особливо «ловити» підопічним Патріка ван Леувена вже немає чого. Але в перерві «гірникам», мабуть, налили якогось чудодійного еліксиру, і на другий тайм команда вийшла зарядженою. Вже на 48-й хвилині гостям вдалося скоротити відставання в рахунку — Судаков ударом з-за меж штрафного поцілив у стійку, але атака продовжилася, Назарина з гострого кута пробив у воротаря, а потім Сікан головою таки відправив м'яча до сітки.

У середині тайму «Шахтарю» вдалося зрівняти рахунок. Сікан заробив штрафний у безпосередній близькості від володінь суперника, Ракицький виконав стандарт хитро, спрямувавши м'яча під «стінкою», і м'яч залетів у ворота — 2:2. А за кілька хвилин «гірники» взагалі вийшли вперед. До взяття воріт призвела жахлива помилка воротаря «Антверпена», який намагаючись зберегти м'яча в полі, скинув сферу на ногу Назарині, а той, швидко зорієнтувавшись, м'яко накинув на Сікана — Данилу залишалося лише поцілити по порожніх воротах.

Утім, уже у компенсований час господарі мали чудовий шанс уникнути поразки. Арбітр призначив пенальті у ворота «Шахтаря» після того, як Степаненко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, але досвідчений Алдервейрельд, який за свою кар'єру пограв у «Атлетико» та «Тоттенхемі», «змазав» із 11-метрової позначки та залишив свою команду ні з чим.

У підсумку, 3:2 — неймовірна вольова перемога «Шахтаря», яка, напевно, додасть упевненості «гірникам» на наступні поєдинки. Зазначимо, що в іншому матчі туру португальський «Порту» прийме на своєму полі каталонську «Барселону».

Становище команд у групі Н: 1. «Барселона» — 3 очки (1 матч); 2. «Порту» — 3 (1); 3. «Шахтар» — 3 (2); 4. «Антверпен» — 0 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» виявився сильнішим за «Наполі» у гольовій перестрілці в Неаполі.

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