Де дивитися онлайн «Брейдаблік» — «Зоря»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 5 жовтня, пройде поєдинок 2-го туру групового турніру Ліги конференцій між ісландським «Брейдабліком» та луганською «Зорею» (арбітр — Александар Ставрєв із Північної Македонії). Оскільки стадіон «Брейдабліка» не відповідає вимогам УЄФА для основних стадій єврокубків, то матч відбудеться на головній арені країни — 10-тисячному «Лаугардалсваллур» у Рейк'явіку.

Суперник луганчан, як чемпіон-2022 (чемпіонат Ісландії проводиться за системою «весна-осінь»), стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів, обігравши ірландський «Шемрок Роверс» (1:0 у гостях та 2:1 вдома) та поступившись датському «Копенгагену» (0:2 вдома та 3:6 на виїзді). Потім був 3-й кваліфікаційний раунд та виліт від боснійського «Зринськи» (2:6 у гостях та 1:0 вдома). І, нарешті, раунд плейоф кваліфікації Ліги конференцій з перемогою над македонською «Стругою» (1:0 на виїзді та 1:0 вдома), яка дозволила команді з Коупавогюра вперше в історії клубу пробитися до групового турніру єврокубку.

Нагадаємо, у першому турі «Зоря» зіграла в польському Любліні внічию з бельгійським «Гентом» (1:1), а «Брейдаблік» із мінімальною різницею поступився в Тель-Авіві місцевому «Маккабі» (2:3).

Зазначимо, що раніше «Зоря» не зустрічалася з представниками чемпіонату Ісландії. Так само і «Брейдаблік» не перетинався з українськими командами в єврокубках.

Додамо, що перед очною зустріччю команди провели чергові поєдинки в національних чемпіонатах. Луганці зіграли на виїзді внічию з міцним одеським «Чорноморцем» (0:0), але все одно продовжують «бовтатися» внизу турнірної таблиці, посідаючи 14-те місце (6 очок після восьми матчів). А «Брейдаблік» взагалі програв КР «Рейк'явік» — 3:4, зазнавши п'ятої поразки в шести останніх матчах чемпіонату Ісландії, і з 41 очком посідає четверте місце в чемпіонській групі.

У майбутньому поєдинку букмекери віддають невелику перевагу гостьовій команді. Наприклад, аналітики Favbet виставили на перемогу «Зорі» коефіцієнт 2,31, на успіх «Брейдабліка» — 3,0, на нічийний результат — 3,80.

У прямій трансляції матч «Брейдаблік» — «Зоря» на території України (початок — о 19:45) покаже медіаплатформа MEGOGO.

Ліга конференцій. Груповий турнір. 2-й тур

5 жовтня (четвер)

«Брейдаблік» — «Зоря» 19:45 MEGOGO

В іншому матчі групи В у бельгійському Генті зіграють місцевий однойменний клуб та «Маккабі» з Тель-Авіва.

Становище команд: 1. «Маккабі» — 3 очки; 2. «Гент» — 1; 3. «Зоря» — 1; 4. «Брейдаблік» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА вирішив допустити російські команди до змагань.

74

Читайте нас у Facebook та Instagram