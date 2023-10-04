Гольова перестрілка «Наполі» та «Реала», дивовижний порятунок «Баварії» в Копенгагені: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 3 жовтня, поєдинками у чотирьох групах стартував 2-й тур основної стадії Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті». Жоден із восьми поєдинків ігрового дня не завершився нульовою нічиєю, а в шести забивалося три й більше м'ячів!

Ліга чемпіонів. 2-й тур

Група А

«Копенгаген» (Данія) — «Баварія» (Німеччина) — 1:2 (Лерагер, 56 — Мусіала, 67, Тель, 83).

«Баварія» не програвала на груповій стадії Ліги чемпіонів протягом 35 матчів. І мало хто міг подумати, що вражаюча серія обірветься в поєдинку зі скромним «Копенгагеном». Але датчани голом на 56-й хвилині ввели багатьох фахівців у ступор, ось тільки дотерпіти та здобути бодай одне очко у протистоянні з мюнхенцями підопічні Якоба Неструпа не змогли — голи 20-річного Мусіали та 18-річного Теля поставили на місце вискочок зі столиці Данії.

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Галатасарай» (Туреччина) — 2:3 (Хойлунд, 17, 67 — Заа, 23, Актюркоглу, 71, Ікарді, 81). На 77-й хвилині вилучений Каземіро («Манчестер Юнайтед»), на 78-й хвилині Ікарді («Галатасарай») не реалізував пенальті.

Форвард «Галатасарая» Вілфрід Заа забив перший гол у Лізі чемпіонів — легіонер із Кот-д'Івуару перебрався до Стамбула цього літа через 13 років виступів в Англії, у тому числі зігравши два матчі в сезоні-2013/2014 за «Манчестер Юнайте». А «Галатасараю» взагалі вдалося створити сенсацію на «Олд Траффорд», вирвавши перемогу у «червоних дияволів». За іронією долі, переможний м'яч забив зірковий нападник стамбульців Ікарді, який кількома хвилинами раніше не реалізував пенальті. Як кажуть, реабілітувався за промах…

Становище команд: 1. «Баварія» — 6 очок; 2. «Галатасарай» — 4; 3. «Копенгаген» — 1; 4. «Манчестер Юнайтед» — 0.

Група В

«Ланс» (Франція) — «Арсенал» (Англія) — 2:1 (Томассон, 25, Вахі, 69 — Жезус, 14).

«Арсенал», у стартовому складі якого вийшов українець Олександр Зінченко, швидко повів у рахунку в поєдинку з віце-чемпіоном Франції, але незабаром пропустив м'яч у відповідь після прикрої помилки голкіпера, а в другому таймі взагалі дозволив супернику вийти вперед, зазнавши несподіваної поразки.

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Севілья» (Іспанія) — 2:2 (де Йонг, 84, з пенальті, Тезе, 90+6 — Гудель, 68, Ен Несірі, 87).

Становище команд: 1. «Ланс» — 4 очки; 2. «Арсенал» — 3; 3. «Севілья» — 2; 4. ПСВ «Ейндховен» — 1.

Група С

«Наполі» (Італія) — «Реал» (Іспанія) — 2:3 (Естігор, 19, Зелінські, 53, з пенальті — Вінісіус Жуніор, 27, Беллінгем, 34, Мерет, 78, у свої ворота).

Неаполітанці, які зазнали лише однієї поразки в останніх 11 матчах, вийшли вперед у середині першого тайму після розіграшу кутового, але потім на авансцену вийшов Беллінгем. 20-річний англієць спочатку перехопив передачу капітана «Наполі» Ді Лоренцо біля свого штрафного майданчика, вивів на ударну позицію Вінісіуса Жуніора, і той із гострого кута відправив м'яча в дальній кут, а потім уже сам Джуд здійснив неймовірний слаломний рейд до штрафного майданчика, його ніхто не зупинив, і той пробив повз воротаря.

На початку другого тайму господарі знову зрівняли рахунок після того, як Зелінські реалізував пенальті, але мадридцям все ж таки вдалося вирвати перемогу — вирішальною стала «гармата» Вальверде з дальньої дистанції, після якої м'яч влучив у поперечину й потім від голови воротаря «Наполі» Мерета залетів. до сітки.

«Уніон» (Німеччина) — «Брага» (Португалія) — 2:3 (Бекер, 30, 37 — Ньякате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4).

«Уніон» спокійно вигравав у «Браги» в домашньому поєдинку з рахунком 2:0, але португальський клуб не лише зміг відігратися, а й вирвав перемогу наприкінці другого тайму на четвертій компенсованій хвилині.

Становище команд: 1. «Реал» — 6 очок; 2. «Наполі» — 3; 3. «Брага» — 3; 4. «Уніон» — 0.

Група D

«Інтер» (Італія) — «Бенфіка» (Португалія) — 1:0 (Тюрам, 62).

Після успішної гри в лісабонському дербі з «Порту» українець Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі «Бенфіки» й на поєдинок Ліги чемпіонів проти «Інтера» на «Джузеппе Меацца». На легендарному стадіоні наш співвітчизник тримав свої ворота «на замку» до 62-ї хвилини, коли впритул пробив Тюрам — шансів парирувати в Анатолія було мало. Зрештою, поєдинок так і завершився мінімальною перемогою «Інтера».

«Зальцбург» (Австрія) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 0:2 (Оярсабаль, 7, Мендес, 27).

Становище команд: 1. «Реал Сосьєдад» — 4 очки; 2. «Інтер» — 4; 3. «Зальцбург» — 3; 4. «Бенфіка» — 0.

У середу, 4 жовтня, у Лізі чемпіонів зіграють: група Е — «Атлетико» — «Фейєноорд», «Селтик» — «Лаціо»; група F — «Ньюкасл» — «ПСЖ», «Борусія» Д. — «Мілан»; група G — «Лейпциг» — «Манчестер Сіті», «Црвена Звєзда» — «Янг Бойз»; група H — «Антверпен» — «Шахтар», «Порту» — «Барселона».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги конференцій «Брейдаблік» — «Зоря».

Фото uefa.com

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