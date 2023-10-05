Можна їсти губами: приготуйте ніжний чизкейк з гарбузом

Традиційний чізкейк — це сирна запіканка на основі з пісочного тіста. Часто в нього додають також сезонні ягоди чи фрукти. А ось львівська фудблогерка Лілія Цвіт спробувала збагатити свою випічку смаком і кольором гарбуза.

Результат вийшов настільки ніжним, що його можна їсти губами.

Отже, спробуймо приготувати чизкейк по-новому.

Складається він з кількох шарів, а саме тіста, гарбузової та сирної маси, а також гарбузової помадки.

Тісто:

борошно — 400 г;

цукрова пудра — 50 г;

масло — 200 г;

холодна вода — 2−4 ст.л.

Сирна маса:

сир — 300 г;

білки — 2 шт.;

цукор — 60 г;

ванільний цукор — 2 ч.л.;

крохмаль — 20 г;

сметана — 40 г.

Гарбузова маса:

гарбузове пюре — 300 г;

цукор — 60 г;

манна крупа — 30 г;

цедра апельсину — 1 ч.л.;

жовтки — 2 шт.;

щіпка лимонної кислоти.

Гарбузова помадка:

гарбузове пюре — 150 г;

цукор — 50 г;

молоко — 70 мл;

крохмаль — 1 ст. л;

какао — 2 ст.л.

Випікається пиріг при 160 градусах приблизно годину, а потім вкривається помадкою. Прикрасити його можна подрібненим гарбузовим насінням.

Нагадаємо, що з гарбузом можна приготувати також апетитні слойки з готового листкового тіста.

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