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Можна їсти губами: приготуйте ніжний чизкейк з гарбузом

9:19 5 жовтня 2023
Готовий пиріг

Традиційний чізкейк — це сирна запіканка на основі з пісочного тіста. Часто в нього додають також сезонні ягоди чи фрукти. А ось львівська фудблогерка Лілія Цвіт спробувала збагатити свою випічку смаком і кольором гарбуза.

Результат вийшов настільки ніжним, що його можна їсти губами.

Отже, спробуймо приготувати чизкейк по-новому.

Складається він з кількох шарів, а саме тіста, гарбузової та сирної маси, а також гарбузової помадки.

Тісто:

  • борошно — 400 г;
  • цукрова пудра — 50 г;
  • масло — 200 г;
  • холодна вода — 2−4 ст.л.

Сирна маса:

  • сир — 300 г;
  • білки — 2 шт.;
  • цукор — 60 г;
  • ванільний цукор — 2 ч.л.;
  • крохмаль — 20 г;
  • сметана — 40 г.

Гарбузова маса:

  • гарбузове пюре — 300 г;
  • цукор — 60 г;
  • манна крупа — 30 г;
  • цедра апельсину — 1 ч.л.;
  • жовтки — 2 шт.;
  • щіпка лимонної кислоти.

Гарбузова помадка:

  • гарбузове пюре — 150 г;
  • цукор — 50 г;
  • молоко — 70 мл;
  • крохмаль — 1 ст. л;
  • какао — 2 ст.л.

Випікається пиріг при 160 градусах приблизно годину, а потім вкривається помадкою. Прикрасити його можна подрібненим гарбузовим насінням.

Нагадаємо, що з гарбузом можна приготувати також апетитні слойки з готового листкового тіста.

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