Можна їсти губами: приготуйте ніжний чизкейк з гарбузом
Традиційний чізкейк — це сирна запіканка на основі з пісочного тіста. Часто в нього додають також сезонні ягоди чи фрукти. А ось львівська фудблогерка Лілія Цвіт спробувала збагатити свою випічку смаком і кольором гарбуза.
Результат вийшов настільки ніжним, що його можна їсти губами.
Отже, спробуймо приготувати чизкейк по-новому.
Складається він з кількох шарів, а саме тіста, гарбузової та сирної маси, а також гарбузової помадки.
Тісто:
- борошно — 400 г;
- цукрова пудра — 50 г;
- масло — 200 г;
- холодна вода — 2−4 ст.л.
Сирна маса:
- сир — 300 г;
- білки — 2 шт.;
- цукор — 60 г;
- ванільний цукор — 2 ч.л.;
- крохмаль — 20 г;
- сметана — 40 г.
Гарбузова маса:
- гарбузове пюре — 300 г;
- цукор — 60 г;
- манна крупа — 30 г;
- цедра апельсину — 1 ч.л.;
- жовтки — 2 шт.;
- щіпка лимонної кислоти.
Гарбузова помадка:
- гарбузове пюре — 150 г;
- цукор — 50 г;
- молоко — 70 мл;
- крохмаль — 1 ст. л;
- какао — 2 ст.л.
Випікається пиріг при 160 градусах приблизно годину, а потім вкривається помадкою. Прикрасити його можна подрібненим гарбузовим насінням.
Нагадаємо, що з гарбузом можна приготувати також апетитні слойки з готового листкового тіста.26