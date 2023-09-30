Гарбузова бомба: смачна осіння випічка нашвидкоруч

Авторка відомого святкового салату з маком, блогерка з ніком Галочка-Кулінарочка зізналася у прихильності до гарбуза і страв з нього. Тим більше, що зараз в Україні саме триває сезон цього яскравого овоча.

За словами господині, її родині дуже полюбилися слойки з гарбузом та яблуком. А оскільки у сучасних українок є не надто багато часу на кулінарні вправи, основою рецепта стало готове листкове дріжджове тісто.

У якості начинки використано яблука і гарбуз (їх лише треба натерти на тертці і трохи присипати корицею).

Випікаються слойки при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин.

Перед подачею їх можна присипати цукровою пудрою.

Нагадаємо також, що з гарбуза можна приготувати і ароматне варення на зиму, додавши до улюбленого овоча яблука, або ж апельсини.

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