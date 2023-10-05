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Події

Нічна атака ворога дронами: на Кіровоградщині був «прильот» по об’єкту інфраструктури

10:15 5 жовтня 2023
Гасіння пожежі

Під час нічної атаки росіян 5 жовтня на мирні українські міста безпілотник ворога влучив в об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Там гасять пожежу.

Про це повідомив очільника Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, у Кіровоградській області цієї ночі збили 9 дронів-камікадзе.

«Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі. За попередніми даними, цивільна інфраструктура не ушкоджена», — додав він.

Райкович уточнив, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що минулої ночі російські фашисти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Росіяни випустили 29 «шахедів», сили протиповітряної оборони збили 24 з них. Пуски дронів відбувалися з окупованого Криму. Безпілотники збивали в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

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