Легендарний футболіст у 55 років таємно одружився зі своєю вагітною подругою-журналісткою: у мережі спливли фото

П'ятиразовий чемпіон Іспанії та триразовий тріумфатор Ліги чемпіонів у складі «Реала», колишній захисник збірної Іспанії Фернандо Йєрро, який очолював національну команду на ЧС-2018, одружився у 55 років.

Обранкою знаменитого футболіста стала хорватська спортивна журналістка Фані Стіпкович, яка молодша за нареченого на 14 років і чекає від нього дитину.

Таємна церемонія за участю лише 12 гостей відбулася ще в середині вересня в Мексиці (там Йєрро працює спортивним директором ФК «Чівас»), але подробиці, якими наречена поділилася з журналом Hello, з'явилися лише зараз.

«У нас не було часу організувати весілля, як нам хотілося, з усією нашою родиною та друзями, — розповіла Фані Стіпкович, яка жила деякий час в Іспанії. — Тому ми вирішили, що воно у нас буде, але для себе. Щось на кшталт коронації нашого кохання. Щось, що мало бути тільки нашим. Щось інтимне, маленьке, без жодної показухи… Але важливо, що наша дитина народиться у повноцінній сім'ї».

«Фернандо — найкраща людина, яку я коли-небудь зустрічала у своєму житті, — додала Фані, котра захоплюється фітнесом і запустила свою лінію купальників. — У нього таке чисте, таке велике, таке чесне серце… Я не могла вибрати кращого батька для свого сина».

Повідомляється, що церемонія, на яку запросили, зокрема, найкращу подругу дитинства нареченої, власника футбольного клубу «Чівас» та… улюбленого собаку пари Чі, відбулася у палаці ХІХ-го століття в історичному центрі Гвадалахари. Наречена (до речі, колишня модель) була одягнена в елегантну мереживну сукню фасону «русалка» від відомого бренду Vera Wang.

Додамо, що титулований Фернандо Йєрро (захисник брав участь у трьох чемпіонатах світу і на кожному забив хоча б по голу) був розлучений, у нього є дочка Клаудія та син Альваро від першого шлюбу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу покинув кохану заради її найкращої подруги.

Фото Hello

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