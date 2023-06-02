Чемпіон світу з футболу кинув кохану заради її найкращої подруги (фото)

Чемпіон світу з футболу у складі збірної Аргентини і поки що півзахисник англійського «Брайтона» Алексіс Макаллістер покинув свою кохану Каміллу Майан заради її найкращої подруги Айлен Кови, повідомляє mondo.rs.

Ще у грудні минулого року Камілла була щаслива, підтримуючи 24-річного Алексіса на ЧС-2022 у Катарі, але невдовзі між молодими людьми пробігла чорна кішка, і пара розлучилася.

«Аргентина перемогла Францію 18 грудня, а 24 грудня він порвав із Каміллою. Однією з причин розриву стала велика популярність його дівчини, за якою стежать близько 400 тисяч людей у Instagram», — заявила аргентинська журналістка Марсела Таура, яка також розкрила, що Алексіс почав нові стосунки через два місяці, коли закрутив роман із їхньою спільною подругою Айлен.

«Це була зрада. Таке я не могла уявити навіть у своєму страшному сні. Я ніколи не могла подумати настільки погано про таку близьку людину, як вона», — сказала Камілла, яка, до речі, досі не видалила зі своїх соцмереж фото з Алексісом після фіналу чемпіонату світу.

Камілла та Алексіс після тріумфу збірної Аргентини на ЧС-2022

Що відомо про нову пасію Алексіса Маккалістера, який, напевно, продовжить кар'єру в «Ліверпулі» Юргена Клоппа? Айлен Кова має ступінь у галузі дизайну одягу та текстилю Аргентинського університету де ла Емпреса та познайомилася з Алексісом, коли вони обоє були маленькими. Вперше разом на публіці футболіст (у нього, до речі, ірландське і шотландське коріння) та красуня з'явилися нещодавно на шикарному весіллі іншого чемпіона світу Лаутаро Мартінеса на озері Комо в Італії.

Нова кохана Алексіса Макаллістера

Айлен та Алексіс (сидять на дивані праворуч) на розкішному весіллі чемпіона світу Лаутаро Мартінеса

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу Лукас Ернандес зрадив дружину з колишньою Кріштіану Роналду.

Фото Instagram

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