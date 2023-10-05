«Своїми руками зламав жінці ногу, щоб виїхати за кордон»: проект «СуперМама шокував» ганебним епізодом

Новий випуск проекту «СуперМама» на телеканалі шокував глядачів. Одна з учасниць реаліті поділилася своїи «лайфхаком», завдяки якому її чоловікові вдалося виїхати за кордон. Для цього він власними руками зламав жінці ногу, фактично зробивши з неї інваліда.

26-річна Вікторія розповіла, що вона пізно повернулася до дому з клубу караоке, через що чоловік влаштував їй скандал. Під час сварки чоловік зламав їй ногу. Коли вона кричала від болю, чоловік не повірив, лише дав телефон, щоб сама викликала швидку. В лікарні підтвердили складний перелом з роздробленням кісток, довелося робити операцію та вставляти титанову пластину.

«Мій чоловік своїми руками зламав мені ногу. Якби не нога, ми б не виїхали за кордон», — розповіла Вікторія.

Жінка не стала звертатися до поліції та пробачила чоловіка. Згодом їм вдалося виїхати до Польщі під час війни. Свою позицію вона пояснює тим, що не хотіла бути тягарем для своєї матері.

«Я не хотіла впасти на плечі мами. Мій чоловік створив цю проблему, він мав мене обходжувати й це мало стати своєрідним покаранням для нього. Щоб він узяв на себе все повністю — побут, мене, дитину», — пояснила Вікторія.

Інші учасниці сприйняли ситуацію негативно й назвали її маячнею. Цей епізод обурив глядачів. Вони обурюються як самою ситуацією, жорстокістю, безвідповідальністю. Називають цей «лайфхак» пропагандою насилля. Навіщо таке показувати на всю країну під час війни? А ще гірше може бути, що сценаристи могли «підтягнути» цю історію для привернення уваги. Тоді це просто дно від телеканалу.

«Я ох**ла від цієї історії і того, що її отак просто показують по ТБ зараз», «Я думаю, цю історію слід записати в словник як визначення слова «нікчема», — пишуть в коментарях під відео.

Тим часом у мережі також обговорюють новий сезон популярного реаліті «Холостяк» та гадають, хто ж може стати новим героєм.

Також глядачі шоу «Голос країни» обурилися в мережі вибором суддів під час вокальних батлів.

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