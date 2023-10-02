«Провальний вибір»: мережа рознесла «вокальні батли» «Голосу країни-13»

Відбувся показ п’ятого епізоду європейського сезону «Голосу країни-13». Нагадаємо, він знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях. В червоні тренерські крісла проєкту сіли відомі музиканти: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та Надя Дорофєєва.

Після фінального формування команд минулого етеру, у кожного з тренерів на початку було по десять учасників, хоча мережа не в усьому погодилась з вибором. Наступний етап музичного проєкту — «вокальні батли» — вийшов у оновленому форматі та за новими правилами. Для виступів на сцені тренери могли об'єднувати учасників не тільки у дуети, але і в тріо, і, навіть, у квартети. До наступного етапу пройшли тільки чотири вокаліста із кожної команди. До того ж, на етапі «вокальні батли» з’явились зіркові радники, які допомагали тренерам обирати, кому з учасників дати шанс проявити себе у наступних ефірах.

Радником Івана Клименка став гурт Kalush Orchestra. Допомагали тренеру сопілкар та соліст гурту Тимофій Музичук, Килиммен та Саша Таб, який декілька сезонів тому і сам брав участь у «Голосі країни».

«З нами сьогодні Тимофій Музичук, людина, яка не тільки співає приспів всім відомої „Стефанії“, а і є автором цієї мелодії», — представив помічників Клименко.

Радником Юлії Саніної стала українська співачка Jerry Hail.

«Вона віртуозна музикантка, вокалістка, мультиінструменталістка, авторка пісень і людина з чіткою позицією, — представила співачку Саніна. — В неї безліч колаборацій в тому числі і з європейськими артистами, тому сподіваюся вона дасть багато вірних порад».

На сцену «Голосу» вийшли команди двох тренерів: Івана Клименко та Юлії Саніної, яку глядачі вважають найсильнішою у сезоні.

Іван Клименко відразу здивував незвичним тріо. На сцену вийшов гурт NAYADA, який підкорив тренерів та телеглядачів на «сліпих прослуховуваннях» виконанням пісні «Гуляли». До двох сестер приєдналася Стася Чабан та Анна Корченова. Дівчата заспівали пісню гурту Maneskin «Beggin» у фольклорному стилі.

Команда Івана Клименка

Тріо співачки Ольги Щербак, володаря унікального тембра Олександра Ройко та Логістик-музиканта Андрія Засік розчулило тренерів виконання хіта «Повільно».

Волонтерка Юлія Белей заспівала хіт Ріанни у дуєті з рок-виконавицею Єлизаветою Шафорост. Але глядачі на сторінці проекту у соціальній мережі не оцінили їх спів.

«Взагалі не зайшло», — написали у коментарях.

«Накричалися та й годі», — були незадоволені шанувальники проєкту.

«Жах», — реагували на виступ.

Завершив виступ команди Клименка дует зірки «Голос. Діти» Вероніки Коваленко та режисерки Олександри Погуляй. Дівчата виконали хіт Леді Гаги та «розірвали» глядачів та тренерів.

В команді Клименко боротьбу продовжать чотири вокалістки та один дует: Анастасія Чабан, Єлізавета Шафорост, Вероніка Коваленко та Ольга Щербак і Олександра Райко.

Шанувальники на соціальній сторінці не всі були незадоволені вибором тренера.

«Провальний вибір», — написали у коментарях, вважаючи, що Іван мав залишити інших учасників.

Юлія Саніна також показала своє бачення тріо. Співачка об’єднала у гурт солістку зразково-показового оркестру ЗСУ Світлану Чередниченко, енергетика Володимира Удовенка та жінку, яка розвернула чотири крісла наставників, Галину Печеніжську. Тріо виконало сучасну українську пісню alyona alyona & KOLA — «Небо хилиться».

Команда Юлії Саніної

Глядачі припустили, що вибір пісні був не вдалим.

«Я не згодна з вибором пісні, — вважає шанувальниця. — Пісня підбиралась під одного конкретного учасника».

Дуєт співака Владислава Пелиха та вокалістки з Мирнограду Христини Старікової виконав хіт Кейт Буш, вразивши глядачів. Більшість зізналась, що вболівала за Христину.

Співаючий пастор Назарій Малиновський та бармен-вокаліст Андрій Жучковський виконали пісню «Я їду додому».

«Дуже ніжно, — написали у коментарях. — І все гарно підібрано».

Останніми на сцену вийшли тріо дівчат — бек-вокалістки Дарʼя Мінєєва і Олександра Макаровська та молода мама Марія Стасюк та виконали хіт «Survivir».

«Це розрив», — були задоволені глядачі.

У команді Юлії Саніної боротьбу продовжать: Христина Старікова, Марія Стасюк, Влад Пелих та Галина Печеніжська.

«100-відсотково співпало з моїм вибором», — писали у коментарях.

Раніше повідомлялося, що переможець «Голосу країни» випустив ліричне відео «Пам'ятати найдорожчих».

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