Данія виділить 100 мільйонів крон на спільну закупівлю боєприпасів для України

Данія, яка заявила, що надасть Україні 19 літаків F-16, виділить 100 мільйонів данських крон на спільну європейську закупівлю артилерійських боєприпасів для України під егідою Європейського оборонного агентства. Очікується, що боєприпаси будуть доставлені протягом 2024 року. Про це повідомляє Міноборони Данії.

«Українці продовжують стикатися з гострою нестачею артилерійських боєприпасів. Ми повинні щось з цим робити, і цим внеском Данія — у співпраці з низкою інших країн ЄС — бере на себе відповідальність за постачання Україні боєприпасів калібру 155 мм для їхньої артилерії. Данія сприятиме подальшим спільним закупівлям боєприпасів і залишається готовою підтримувати Україну в довгостроковій перспективі», — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Закупівля здійснюється під егідою Європейського оборонного агентства (EDA), до якого Данія приєдналася 23 березня 2023 року. Проєкт забезпечує загальні рамки та мандат для держав-членів для здійснення спільних закупівель боєприпасів. Проєкт розрахований на 8 років, а EDA є утримувачем контракту і координує закупівлі. В рамках проєкту можуть здійснюватися конкретні спільні закупівлі, в яких країни-члени індивідуально вирішують, чи бажають вони брати участь у кожному окремому випадку.

EDA очікує, що боєприпаси будуть доставлені у 2024 році. Внесок Данії у розмірі 100 мільйонів данських крон у спільну закупівлю артилерійських боєприпасів для України був виділений у рамках Донорського пакета XI й фінансується з Українського фонду.

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