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Україна

Данія надасть Україні 19 літаків F-16

19:15 20 серпня 2023
В Данії

Після Нідерландів президент України Володимир Зеленський полетів до Данії.

«Зустрінуся з пані прем'єр-міністром Метт Фредеріксен, з королівською сім'єю, з лідерами партій, членами парламенту та представниками датського бізнесу. Готуємо додаткові добрі новини для українських воїнів. Рухаємось далі у питанні F-16», — написав він.

Данія надасть Україні 19 літаків F-16, повідомила прем'єр-міністерка Фредеріксен під час спільного брифінгу з президентом Зеленським.

Перед цим у датському оборонному відомстві зазначили, що Данія погодилася передати ЗСУ літаки F-16, але Україні для цього потрібно виконати деякі умови.

«Ми погоджуємося передати літаки F-16 Україні та українським ВПС у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані умови для такої передачі», — йдеться у повідомленні на сайті Міноборони країни.

Умови передачі включають: відбір, перевірку та навчання українського персоналу, необхідні дозволи, підготовку інфраструктури та логістики.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський побував з візитом у Нідерландах. Після зустрічі з лідером країни стало відомо, що Нідерланди передадуть Києву 42 винищувачі F-16.

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