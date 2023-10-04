Що вирішить Орбан: ЄС запропонував Угорщині розморозити 13 млрд євро для неї в обмін на зміну позиції щодо України

Європейський Союз розглядає можливість надання Угорщині приблизно 13 мільярдів євро, які були заморожені раніше. Нагадаємо, Брюссель не раз критикував Будапешт через проблеми з верховенством закону в республіці, однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який продовжує вибілювати кремль, на це практично не реагував.

Тепер керівництво ЄС вирішило, що розморожування такої великої суми може допомогти домогтися від Орбана зміни його позиції щодо України.

Угорщина розглядається Брюсселем як ключовий потенційний противник ухвалення в грудні рішення про початок переговорів про вступ України до складу ЄС. Як відомо, для цього потрібна одностайна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Також Єврокомісія наполегливо пропонує значно збільшити внески до спільної казни ЄС, щоб допомогти Брюсселю фінансувати допомогу Україні. Розгляд цього рішення також очікується до кінця нинішнього року і потребує спільної згоди.

Як кажуть джерела в Брюсселі, очевидно, що Орбан не погодиться змінити свою позицію, не отримавши нічого натомість. А для Угорщини, яка переживає економічну стагнацію і зростання дефіциту внутрішнього бюджету, 13 млрд євро будуть дуже доречними.

«Угорщина терміново потребує грошей. А Єврокомісії необхідно, щоб Будапешт зняв своє вето з низки питань», — заявило одне з джерел.

Поки що Віктор Орбан вважає, що процес ухвалення України в ЄС триватиме роками, якщо це взагалі колись станеться.

Питання про розморожування коштів, які призначалися для Угорщини, виникло не на порожньому місці. Саме Орбан першим заговорив про це, коли наприкінці вересня виступив перед членами угорського парламенту.

«Брюссель очікує, що ми погодимося на поправку до бюджету Європейського Союзу, яка вимагає одностайності. Вони просять нас дати Україні ще більше грошей. Брюссель повинен спочатку дати нам гроші, які належать угорцям», — наголосив Орбан.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Словаччині на виборах переміг проросійський Роберт Фіцо, якого західні ЗМІ називають «словацьким Орбаном».

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