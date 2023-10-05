Оголошено лауреата Нобелівської премії-2023 з літератури

Нещодавно були названі лауреати Нобелівської премії з фізики. А у четвер, 5 жовтня, у Стокгольмі оголосили ім'я лауреата Нобелівської премії з літератури.

Цього року її присудили норвезькому письменнику та драматургу Юну Фоссе за «новаторські п'єси та прозу, які дають голос невисловленому».

Фоссе 29 вересня виповнилося 64 роки. Він дуже популярний у Норвегії та скандинавських країнах. Раніше був нагороджений безліччю престижних премій, включаючи премію Ібсена, премію Браги та Північну премію Шведської академії.

Перший твір Фоссе — роман «Червоне, чорне» — було опубліковано у 1983 році. З того часу він написав ще сім романів, у тому числі дилогію «Меланхолія», та близько 20 п'єс.

Юн Фоссе також відомий як поет та автор книг для дітей.

Після того, як одружився вдруге, письменник живе «на дві країни» — в Австрії та Норвегії.

Фоссе зізнавався, що має серйозні проблеми з алкоголем. Він був змушений лікуватися, щоб позбутися цієї залежності.

Норвежець став 116-м лауреатом Нобелівської премії з літератури. Вона вручається з 1901 року. Наймолодшим її володарем залишається Редьярд Кіплінг. Автор «Книги джунглів» отримав нагороду у 41 рік. Найстаршою є Доріс Лессінг. Їй вручили Нобелівську премію у віці 88 років.

Днем раніше у Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії з хімії. Їх троє — американці Мунгі Бавенді та Луїс Брюс, а також виходець з росії Олексій Єкімов (з 1999 року він живе та працює в США).

Як сказано у рішенні Нобелівського комітету, нагорода присуджена за відкриття та синтез так званих квантових точок — частинок настільки крихітних, що їх фізичні властивості визначаються розміром і формою значно більшого ступеня, ніж їх хімічним складом.

Щоб уявити розмір наноточки, Нобелівський комітет навів таке порівняння — якщо збільшити наноточку до розміру футбольного м'яча, то сам м'яч у такому масштабі приблизно зрівняється з нашою планетою.

Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії з медицини стали розробники вакцини проти COVID Каталін Каріко та Дрю Вайсман.

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