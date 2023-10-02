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Лауреатами Нобелівської премії з медицини стали розробники вакцини проти COVID

13:22 2 жовтня 2023
Вакцина проти ковіду

Лауреатами Нобелівської премії з фізіології та медицини 2023 року названо Каталін Каріко та Дрю Вайсмана — оцінено їхні відкриття в галузі модифікацій нуклеозидних основ, що дозволило розробити ефективні вакцини проти COVID-19.

«Відкриття двох нобелівських лауреатів мали вирішальне значення для розробки ефективних вакцин мРНК проти COVID-19 під час пандемії, яка розпочалася на початку 2020 року. Завдяки своїм революційним відкриттям, які фундаментально змінили наше розуміння того, як мРНК взаємодіє з нашою імунною системою, лауреати зробили свій внесок у безпрецедентні темпи розробки вакцин під час однієї з найбільших загроз здоров'ю людини у наш час», — заявили у Нобелівському комітеті.

Нагадаємо, що навесні цього року очільник ФБР США Крістофер Рей в одному з інтерв'ю заявив, що коронавірус, найімовірніше, поширився з китайської державної біолабораторії в Ухані.

Фото Pixabay

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