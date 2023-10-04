Названо лауреатів Нобелівської премії з фізики: хто і за що отримав нагороду

Нещодавно Нобелівську премію з медицини було присуджено розробникам вакцини проти COVID. А 3 жовтня було оголошено імена лауреатів Нобелівської премії з фізики 2023 року. Ними стали П'єр Агостіні з університету Огайо (США), Ференц Краус з Інституту імені Макса Планка в Мюнхені (ФРН) і Анн Л'Юйє з Лундського університету (Швеція).

Лауреати Нобелівської премії з фізики 2023 року: Ференц Краус, Анн Л'Юйє та П'єр Агостіні

Професорка Л'Юйє — лише п'ята жінка, що удостоєна Нобелівської премії з фізики за більш ніж 120 років її існування.

Примітно, що за останні п'ять років вона стала вже третьою жінкою-лауреатом.

Як повідомляють шведські ЗМІ, 3 жовтня Анн Л'Юйє читала лекцію студентам. Її мобільний телефон розривався від дзвінків із привітаннями та проханнями дати інтерв'ю, але професорка жодного разу не відповіла, поки не закінчилися заняття.

Нобелівський комітет заявив, що всі три фізики удостоєні премії за експериментальну розробку технології надкоротких лазерних імпульсів, яка фактично дає змогу вченим «зазирнути всередину атома».

Як з'ясувалося, ще 2001 року Агостіні, Краус і Л'Юйє незалежно один від одного провели успішні експерименти, які заклали основу цілого нового наукового напряму — аттосекундної фізики. Він межує з хімією і вивчає, як взаємодіють одна з одною окремі частини атома.

Лауреат Нобелівської премії з фізики 2023 року Ференц Краус

Зрозумівши, наприклад, взаємодію електронів двох речовин, можна прицільно в потрібний момент вибивати їх з орбіт, щоб запускати необхідну хімічну реакцію й отримувати в результаті речовини з потрібними властивостями.

Це вже друга Нобелівська премія цього тижня. Напередодні оголосили лауреатів у галузі медицини та фізіології. Ними стали Каталін Каріко з Угорщини та Дрю Вайсман зі США, чиї відкриття дали змогу розробити новий тип вакцин (на основі РНК) і врятувати мільйони життів під час пандемії ковіду.

Грошовий еквівалент премії цього року встановлено на рівні 11 млн шведських крон, що майже відповідає 1 млн доларів.

Нагадаємо, що після різкої критики Нобелівський фонд скасував своє рішення про запрошення посла росії у Швеції на церемонію вручення Нобелівської премії. Як і торік, представників країни-окупанта, а також її союзників білорусі та Ірану не було запрошено на церемонію нагородження в Стокгольмі.

На фото в заголовку лауреат Нобелівської премії з фізики Анн Л'Юйє з Лундського університету (Швеція)

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