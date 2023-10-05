«Класична поведінка безумовного злочинця»: у Зеленського прокоментували заяви путіна на Валдаї

Чергова цинічна заява російського диктатора путіна, який загнав себе в ситуацію, коли не може перемогти й не знає, як закінчити війну в Україні, знов показало, яким брехуном він є.

На Валдайському форумі він сказав, що росія не починала війну в Україні.

Такий вислів кремлівського диктатора та його поведінка є класичною поведінкою злочинця.

Про це у соціальній мережі написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк підкреслив, що цинічні заяви Путіна прозвучали на тлі навмисного удару росіян по лікарні у Херсоні та цивільному кафе в Харківській області.

«Брехня — це правда», «війна — це мир» — класична поведінка безумовного злочинця, який навмисне увірвався в чужу суверенну країну заради єдиної мети — масштабного знищення українців та масштабного руйнування всього українського", — зазначив Подоляк.

За його словами, зараз правильним рішенням буде влаштувати суд над путіним. І цього можна досягти за допомогою прискорення постачання зброї Україні.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 5 жовтня, кремлівський диктатор володимир путін виступив на заході на Валдаї.

В своїй промові він цинічно заявив, що росія нібито не розпочинала війну в Україні, а «намагається її закінчити».

Про неправдиві, а часто й зовсім брехливі тези путіна на широкий загал вже відомо давно. Кремлівський диктатор також постійно ігнорує історичні факти, не переймається тим, що є свідки подій, які він хоче викласти у своїй інтерпретації.

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