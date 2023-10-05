«Класична поведінка безумовного злочинця»: у Зеленського прокоментували заяви путіна на Валдаї
Чергова цинічна заява російського диктатора путіна, який загнав себе в ситуацію, коли не може перемогти й не знає, як закінчити війну в Україні, знов показало, яким брехуном він є.
На Валдайському форумі він сказав, що росія не починала війну в Україні.
Такий вислів кремлівського диктатора та його поведінка є класичною поведінкою злочинця.
Про це у соціальній мережі написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Подоляк підкреслив, що цинічні заяви Путіна прозвучали на тлі навмисного удару росіян по лікарні у Херсоні та цивільному кафе в Харківській області.
«Брехня — це правда», «війна — це мир» — класична поведінка безумовного злочинця, який навмисне увірвався в чужу суверенну країну заради єдиної мети — масштабного знищення українців та масштабного руйнування всього українського", — зазначив Подоляк.
За його словами, зараз правильним рішенням буде влаштувати суд над путіним. І цього можна досягти за допомогою прискорення постачання зброї Україні.
Раніше повідомлялося, що в четвер, 5 жовтня, кремлівський диктатор володимир путін виступив на заході на Валдаї.
В своїй промові він цинічно заявив, що росія нібито не розпочинала війну в Україні, а «намагається її закінчити».
Про неправдиві, а часто й зовсім брехливі тези путіна на широкий загал вже відомо давно. Кремлівський диктатор також постійно ігнорує історичні факти, не переймається тим, що є свідки подій, які він хоче викласти у своїй інтерпретації.64