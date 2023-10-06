Одного з наймогутніших наркобаронів у світі вбили в Киргизстані

У столиці Киргизстану Бішкеку, де торік проходив саміт Євразійського економічного союзу, під час спецоперації було вбито 49-річного кримінального авторитета, злодія в законі Колю Киргиза. Його справжнє ім'я Камчибек Кольбаєв. У 2012 році спецслужби США занесли Кольбаєва до списку наймогутніших наркобаронів у світі. У 2017 році його внесли до іншого чорного списку — 10 головних кримінальних авторитетів із країн колишнього СРСР.

Колю Киргиза застрелили в ресторані «Блондер Паб». Як повідомив Державний комітет національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану, Кольбаєв чинив збройний опір під час спецоперації проти злочинних груп і був убитий «вогнем у відповідь на ураження».

Біографія головного кримінального авторитета в Киргизстані вражає. 2000 року Коля Киргиз був засуджений за замах на вбивство свого колишнього боса у злочинному угрупованні та вбивство ще двох осіб. Його засудили до 25 років позбавлення волі, але він відсидів тільки шість років і був звільнений. Ба більше, після цього Кольбаєв зміг полетіти в росію.

Цей випадок розслідувала потім спеціальна парламентська комісія Киргизстану. В її доповіді підкреслюється, що без попередньої змови МОЗ, ДСВП, Генпрокуратури, Державної реєстраційної служби та омбудсмена Кольбаєв не зміг би покинути Киргизстан.

У 2013 році Коле Киргизу висунули нові звинувачення — в організації злочинної спільноти, незаконному зберіганні наркотичних засобів і зброї, застосуванні насильства щодо представника влади, викраденні людини, розбої, незаконному позбавленні волі.

Відбулося кілька судових процесів, які тривали трохи більше року. У підсумку вирок виявився напрочуд м'яким — лише три роки в'язниці, хоча представник прокуратури просив 14 років позбавлення волі.

Міністерство фінансів США вважало Колю Киргиза настільки небезпечним злочинцем, що оголосило нагороду в розмірі 5 млн доларів за будь-яку інформацію, яка дасть змогу заарештувати Кольбаєва.

Раніше повідомлялося, що кримінальному авторитету з Казахстану винесли вирок у справі про вбивство в київському ресторані.

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