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Події

Поліцейські тяжко постраждали у ДТП за участю корови на Рівненщині (фото, відео)

9:59 6 жовтня 2023
ДТП

На Рівненщині, як раніше й під Києвом, сталася дорожньо-транспортна пригода з участю тварини.

В обласній поліції повідомили, що увечорі 5 жовтня на трасі Київ — Чоп поблизу села Варковичі, що на Дубенщині, зіткнулися дві автівки. Під час ДТП травмувалися чотири людини.

Фото поліції

Тим часом видання «Про Рівне» пише, що в одній з автівок їхали поліцейські — двох правоохоронців рятувальники деблокували з поневіченої машини.

Фото поліції

За попередніми даними, на трасі поліцейські зіткнулися з автівкою з причепом, в якому водій перевозив корову. Журналісти стверджують, що постраждали п`ятеро, а не четверо людей. На щастя, всі вони живі. Тварина не постраждала.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі поліцейський, яки був за кермом автівки збив жінку похилого віку, яка згодом померла у лікарні.

Фото поліції

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