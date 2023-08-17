Поліцейський двічі переїхав жінку джипом і залишив місце ДТП: моторошна НП на Одещині потрапила на відео

На Одещині, де раніше у ДТП загинула людина, у Білгород-Дністровському правоохоронець скоїв наїзд на жінку літнього віку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

«Подія сталася сьогодні, 16 серпня, вранці у райцентрі. Попередньо встановлено, що правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції. 81-річну потерпілу доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла», — йдеться у повідомленні.

На місці події працюють працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань та управління головної інспекції ГУНП в Одеській області.

«Детективами ТУ ДБР розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. А ГУНП в Одеській області проводиться службове розслідування. На цей час обох поліцейських відсторонили від виконання службових обов'язків. Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, його буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання», — повідомили в поліції.

За даними Telegram-каналу Одесса INFO, після скоєного правоохоронець із дружиною взяли бездиханне тіло ще живої жінки та віднесли на лаву біля під'їзду, після чого викликали швидку. Не дочекавшись медиків, водій залишив місце аварії, а згодом місце події покинула його дружина.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно житомирські поліцейські потрапили у гучний скандал через підлітка, збитого автомобілем. Вони під час огляду місця дорожної аварії у Коростишівській громаді не помітили травмованого 16-річного підлітка.

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