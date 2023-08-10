Готував убивство депутата: на Вінничині викрили сина екснардепа від «ОПЗЖ»

На Вінничині затримали колишнього депутата Жмеринської міськради від забороненої в Україні проросійської партії «ОПЗЖ», який замовив вбивство свого колеги у місцевій раді.

Як повідомили у ДБР, батько затриманого є колишнім народним депутатом VII скликання від забороненої «Партії регіонів» та чинним депутатом Жмеринської міськради від «ОПЗЖ». Однак чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення росії виїхав із України та фактично не виконує депутатські обовʼязки. Його бізнесові та політичні інтереси в місті та регіоні представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата.

Кілька місяців тому в батька загострився конфлікт із іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво.

Син вирішив «допомогти» батьку і вдався до організації замовного вбивство опонента — члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради. Для цього організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. Вартість життя колеги він оцінив у 8,5 тисяч доларів.

Вилучені грошові кошти

У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора.

Постановочне фото

«Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряється причетність його батька до вчинення злочину», — додали в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо, восени 2022 року у Вінниці було затримано підозрюваного у спробі вбивства вінницького підприємця більш ніж чотирирічної давнини.

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