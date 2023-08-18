В Києві затримали злочинців, які намагались вбити заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. На днях на Вінничині правоохоронці затримали колишнього депутата Жмеринської міськради, який замовив вбивство свого колеги у місцевій раді.



Про замах на чиновника ДПС у Telegram повідомив Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім всім одночасно зараз.

Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники — схемщики, що втратили „бізнес“ та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу!» — повідомив він.

За словами Гетманцева, виконавці затримані та дають покази на замовників.

Раніше повідомлялось, що на Київщині поліція викрила організовану злочинну групу, яка намагалася вчинити замовне вбивство колишнього співвласника Харківської фармацевтичної корпорації.

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