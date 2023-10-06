Можете «намалювати» талію завдяки моделям на затин чи з поясом: як обрати жіночий піджак

Жіночий піджак — це деталь гардероба, який із задоволенням носить прекрасна половина людства. Дизайнери створюють безліч варіантів різного крою, оформлення, тканини. Тому, вони мають чудовий вигляд із шортами, спідницями, сукнями, джинсами. Основне завдання — вибрати саме те, що потрібно, пояснює український стиліст Матвій Калугін, який раніше розповів про актуальний одяг нинішньої осені.

«Якщо у вас масивні, широкі плечі та/або грудна клітина, варто зважати на подовжені моделі, — пояснює Матвій Калугін. — Силуети з баскою, накладні кишені в зоні стегон, двобортні силуети додадуть об"єму нижній частині фігури та збалансують верх. Маєте об'ємні стегна? Головний принцип: додаємо більше структури до верху фігури (плечі) та не обтягуємо зону стегон. Подовжені піджаки мають перекривати найширшу частину стегна і залишати простір між тілом та виробом. Бентежить животик? Надавайте перевагу однобортним моделям. Модель має бути не занадто вкороченою, без масивної фурнітури на животі чи інших декоративних деталей. Гарний вибір — прямий силует, на затин або з поясом, оверсайз».

Якщо у вас нема талії, то можете «намалювати» її завдяки моделям на затин чи з поясом. Також класно будуть виглядати напівприталені піджаки зі структурованого матеріалу.

Вдало підібрані піджаки чудово виглядають із шортами, спідницями, сукнями, джинсами

«Низький зріст: обираємо піджак, пропорційний до масштабу вашої фігури, — радить стиліст. — Без гіпероверсайзу, довжина може бути коротшою, аніж середина стегна задля збереження пропорцій. Якщо бентежать об'ємні руки, то слід уникати текстурованих моделей (твідові, в пайєтках) чи глянцевих (вінілові), зокрема з вузьким рукавом. Можливо, ви будете почуватися більш впевнено у матових виробах (костюмна тканина, вовна, шкіра, денім)».

Раніше італійські викладачка Школи моди Антонелла Петрекка порадила, як обрати осінні та зимові куртки для кожного типу фігури.

59

Читайте нас у Facebook та Instagram