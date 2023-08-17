Купіть щось зі штучної шкіри: український дизайнер про тренди осені 2023

Осінь вже на носі, і це означає, що саме час почати готувати гардероб до нового сезону. Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно обурив мережу, на своїй сторінці у соцмережі розповів про головні модні напрямки осінньої моди 2023 року, щоб ми могли бути впевненими у своєму стилі.

«Бордовий, бежевий, чорний, сірий або коричневий — в цьому сезоні актуально одягати монохромні комплекти в одному кольорі. Чим уважніше підібрати відтінки один до одного, тим вишуканіше ви виглядатимете. Вам на допомогу прийдуть костюми-трійки або поєднання широких штанів та строгого жакета.

Повернення нульових — це теж дуже стильно. Цей рік пронизаний впливом 2000-х. Від широких карго до оздоблених ґудзиками кардиганів та сміливих мотоциклеток — ці трендові речі не втрачають актуальності вже на один сезон. Однак на цей раз акцент не лише на вбранні, але й на аксесуарах: футуристичні окуляри, ланцюжки, масивні прикраси та блискучі сумки".

Фактурна шкіра, додає Андре Тан, — головний матеріал, яким дивували дизайнери. Восени-взимку шкіра майже завжди входить до списку актуальних трендів, але кожного разу з власними нюансами.

«Цього разу популярні вироби зі штучної шкіри, що імітує фактуру рептилій чи з вишивкою або стежкою.

Костюм у смужку стане центральним предметом вашого стильного гардеробу в новому сезоні. Це не лише ефектний елемент для ділового образу, але й класичне рішення, яке дуже круто вписується в лаконічні вбрання та дозволяє виглядати бездоганно. Цей сезон ставить на п'єдестал високі чоботи до колін, відображаючи романтику та бунтарство. Вони не лише візуально подовжують силует, а й є практичними в носінні".

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю зі стилісткою Аллою Шевчук: «Перш ніж купувати на розпродажах одяг, запитайте себе: з чим та куди я це буду носити».

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