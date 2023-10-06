Поки безсилі: стало відомо, чому під час ракетного удару по Харкову не було оголошено повітряну тривогу (фото, відео)

Під час ракетної атаки по Харкову — росіяни здійснили удар, за попередніми даними, двома «Іскандерами» — загибла дитина, десятки людей були поранені.

За даними Офісу генпокурора, ракети поцілили по житлових будинках у двох районах міста.

Фото прокуратури

Повітряна тривога у місті була об`явлена вже після обстрілу, пише «РБК-Україна». За словами спікера командування ВВС ЗСУ Юрія Ігната, це може бути пов`язане з тим, що окупанти застосували тип зброї, яку українські захисники ще не можуть своєчасно виявити.

Наразі точний тип зброї ще не встановлено, але відомо, що це був ракетний удар. «Ми повинні чекати уламків. Раніше скажімо, що ракети йшли по балістичній траєкторії», — додав він та зауважив, що ситуація схожа й на «швидкі» удари реактивної артилерії.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Говорячи про удар рашистів по селу Гроза на Харківщині, де загинуло більше 50 цивільних, Юрій Ігнат зауважив, що там ворог використовували балістичну зброю, а час від оголошення повітряної тривоги до «прильоту» становив близько 10 хвилин.

«Балістика може літати як з невеликої відстані, так і далеко. Була інформація про те, що можливий удар з регіону Воронезької області. Так що балістика — це небагато часу», — додав він.

А очільник обласної ОВА Олег Синєгубов під час телемарафону повідомив, що в центральній частині Харкова велика кількість руйнувань. Зокрема, без вікон залишилося 25 багатоквартирних будинків. Це сталося й через те, що одна з ракет влучила в проїжджу частину. Друга ракета влучила у триповерховий житловий будинок, після чого сталася пожежа.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Наразі влада міста проводить огляд пошкоджень та опікується питанням розселення людей. У міста відповідні можливості є.

За уточненими даними, наразі йдеться про 27 постраждалих містян.

Нагадаємо, що рашисти нанесли ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, коли там у місцевому кафе відбувалися поминальні заходи

Фото прокуратури

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