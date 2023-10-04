Без Брежнєвої: Костянтина Меладзе помітили у Швейцарії

Композитор та продюсер Костянтин Меладзе, який нещодавно випустив пісню з молодою киянкою Софією Тарасовою, знайшовся у Швейцарії. Від початку повномасштабного вторгнення він обрав мовчазну позицію та зник з поля зору ЗМІ. Як виявилося він проводить час у Європі. Нещодавно Меладзе помітили в одному з ресторанів у Швейцарії. Костянтин сидів на відкритій терасі та палив сигарету. Хтось із відвідувачів непомітно зняв його, фото поширили російські Telegram-канали.

Як зазначають в публікаціях Меладзе був без дружини Віри Брежнєвої. На фоні цього виникла нова хвиля чуток про розлучення зіркової пари.

Проте ні Віра, ні Костянтин особисте життя не коментують.

Співачка припинила будь-яку співпрацю з країною-агресором, займається благодійними проектами на підтримку України та заспівала українською.

Нещодавно вона випустила кліп «Дякую», знятий у Києві.

Фото: instagram.com/meladzemusic

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