37.60 / 38.30 39.84 / 40.75
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Без Брежнєвої: Костянтина Меладзе помітили у Швейцарії

17:28 4 жовтня 2023
Костянтин Меладзе

Композитор та продюсер Костянтин Меладзе, який нещодавно випустив пісню з молодою киянкою Софією Тарасовою, знайшовся у Швейцарії. Від початку повномасштабного вторгнення він обрав мовчазну позицію та зник з поля зору ЗМІ. Як виявилося він проводить час у Європі. Нещодавно Меладзе помітили в одному з ресторанів у Швейцарії. Костянтин сидів на відкритій терасі та палив сигарету. Хтось із відвідувачів непомітно зняв його, фото поширили російські Telegram-канали.

Як зазначають в публікаціях Меладзе був без дружини Віри Брежнєвої. На фоні цього виникла нова хвиля чуток про розлучення зіркової пари.
Проте ні Віра, ні Костянтин особисте життя не коментують.

Співачка припинила будь-яку співпрацю з країною-агресором, займається благодійними проектами на підтримку України та заспівала українською.

Нещодавно вона випустила кліп «Дякую», знятий у Києві.

Фото: instagram.com/meladzemusic

65

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

права

Суттєво ускладнить життя водіям: в Раді планують нововведення для українців за кермом

Місяць

Овнам потрібно виявити наполегливість, а Дівам краще відкласти важливі справи: гороскоп на 4 жовтня 2023 року

Серце

«Кохання знанецька нагряне»: ці три знаки зодіаку знайдуть у жовтні свою другу половинку

Анатолій Євдокименко з бабусею

Вирішив розпочати нове життя: внук Софії Ротару розповів, чому втік з України

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту