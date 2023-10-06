У Києві група підлітків обкрадала могили загиблих захисників України (фото)

В Києві, де цього літа правоохоронці відкрили кримінальне провадження на двох сестер, які танцювали на кладовищі біля могил загиблих, поліцейські викрили групу дітей, які обкрадали могили полеглих героїв

В столичній поліції зазначили, що до правоохоронців звернулась місцева мешканка, яка розповіла про конфлікт з дітьми на Берковецькому кладовищі. Жінка відвідувала могилу свого чоловіка, який загинув на війні, і бачила двох школярок, які щось збирали з могил полеглих військових. Вона зробила дітям зауваження, а ті відповіли їй грубістю.





Фото поліції

«На місці до нас звернулось багато людей із аналогічними скаргами. Навідуючись до могил своїх близьких, люди часто спостерігають, як декілька малолітніх порушників, не соромлячись забирають з могил прапори, браслети, шеврони, нашивки, квіти, а також інші пам’ятні речі. На зауваження дорослих підлітки реагують агресивно, вживають поряд з місцями поховань алкогольні напої та палять», — розповів начальник сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції Артур Лісниченко.

Фото поліції

Фото поліції

Невдовзі правоохоронці встановили вісьмох малолітніх порушників — це хлопці та дівчата 2010 та 2011 років народження. Їх разом з батьками було доставлено до відділу поліції, де на дорослих склали адмінпротоколи за неналежне виховання дітей.

Фото поліції

Фото поліції

Викрадені речі, які правоохоронцям вдалось розшукати, будуть повернуті родичам загиблих військових.

Нагадаємо, що на Черкащині поліція встановила особи двох хлопців та двох дівчат віком 14 років, які вчинили наругу над могилою загиблого воїна.

Фото поліції

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