Розпочалася п’ятсот дев’яносто перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 34 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили в Генштабі.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення південніше Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога біля Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки.

В ході ведення наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку мали частковий успіх східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Втрати ворога

Нагадаємо, за даними розвідки, рф контратакувала у спробі повернути контроль над першою лінією укріплень на північ від Новопрокопівки, але не змогла домогтися успіху. Тепер, за даними ГУР, окупанти зосереджені на укріпленні другої та третьої ліній оборони перед Бердянськом та Маріуполем.

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