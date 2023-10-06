У ЗСУ нові успіхи на Бахмутському напрямку, спроби противника відновити втрачене становище безуспішні, — Генштаб
Протягом доби, що минула, ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Харківщини, де у селі Гроза від ракетного удару ворога загинуло більше 50 цивільних.
За даними Генштабу ЗСУ, на фронті зафіксовано 37 бойових зіткнень:
- На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.
- На Бахмутському напрямку наші воїни мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні штурмові дії в районі Авдіїївки Донецької області. Також ворог здійснив 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
- На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області.
- На Запорізькому напрямку наші захисники стримують загарбників в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області.
- Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 7 — по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділами ракетних військ уражено вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника.
Станом на ранок п`ятниці, 6 жовтня, втрати особового складу ворога перевищили 281 тисячу військовослужбовців. За добу підрозділи Сил оборони України знищили 20 танків, 30 броньованих машин, 23 артсистеми та 35 одиниць автомобільної техніки.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 жовтня українська ППО збила 25 «шахедів» ворога з 33 запущених по Україні. А ранком у п`ятницю рашисти завдали ракетного удару по центру Харкова.
Фото Генштаба ЗСУ100