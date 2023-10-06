У ЗСУ нові успіхи на Бахмутському напрямку, спроби противника відновити втрачене становище безуспішні, — Генштаб

Протягом доби, що минула, ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Харківщини, де у селі Гроза від ракетного удару ворога загинуло більше 50 цивільних.

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті зафіксовано 37 бойових зіткнень:

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні штурмові дії в районі Авдіїївки Донецької області. Також ворог здійснив 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують загарбників в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 7 — по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділами ракетних військ уражено вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника.

Станом на ранок п`ятниці, 6 жовтня, втрати особового складу ворога перевищили 281 тисячу військовослужбовців. За добу підрозділи Сил оборони України знищили 20 танків, 30 броньованих машин, 23 артсистеми та 35 одиниць автомобільної техніки.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що у ніч проти 6 жовтня українська ППО збила 25 «шахедів» ворога з 33 запущених по Україні. А ранком у п`ятницю рашисти завдали ракетного удару по центру Харкова.

Фото Генштаба ЗСУ

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