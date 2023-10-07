Російські терористи вночі атакували Одещину ракетами «Онікс»: є влучання

Вночі 7 жовтня російська армія знов атакувала Одещину. Цього разу кремлівські нелюди застосували надзвукові протикорабельні ракети «Онікс», які випустили з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

За попередніми даними, ракети було випущено з берегового ракетного комплексу «Бастіон».

Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Поки інформації про постраждалих нема.

Унаслідок атаки рф по Одещині травмувались чотири людини, повідомив керівник ОВА Кіпер. Люди отримали легкі поранення від уламків скла. Їм надали всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, ворожа армія в ніч на 6 жовтня також атакувала дронами-камікадзе Одеську область. Внаслідок атаки дронами-камікадзе пошкоджене зерносховище та вантажівки. Як зазначили в ОВА, повітряна тривога в Одеській області тривала три з половиною години. Над регіоном збили три безпілотники ворога. Проте також є влучання. Росіяни вдарили по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району, пошкоджено зерносховище, спалахнули 9 вантажівок. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомляли «ФАКТИ», окупанти вдень 5 жовтня вдарили по селу Гроза на Харківщині. Загинув кожний шостий мешканець села, 7 людей отримали поранення.

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