Вперше за 40 років: у Великій Британії винесено вирок у справі про спробу замаху на Єлизавету II

У Лондоні завершився суд над молодим чоловіком, який у грудні 2021 року намагався вбити королеву Єлизавету II. 21-річного Джасванта Сінгха Чайла заарештували, коли він пробрався до Віндзорського замку з арбалетом. Її Величність готувалася там до зустрічі Різдва. Чайла засудили до дев'яти років тюремного ув'язнення за державну зраду.

Арбалет, вилучений у Чайла

Закон про державну зраду було ухвалено 1842 року. Таким злочином він визначає напад на монарха або носіння вогнепальної чи наступальної зброї в його присутності з наміром поранити або стривожити його, або викликати порушення миру.

Востаннє цей закон застосовували в суді 1981 року, коли дехто Маркус Сарджант вистрілив холостими патронами в Єлизавету II, коли вона їхала центром Лондона під час параду Trooping the Colour. Сарджанта посадили до в'язниці на п'ять.

У суді Джасвант Сінгх Чайл заявив, що на замах його надихнула «подруга» чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ) Сарай. Також він був захоплений сюжетними лініями «Зоряних воєн».

Чайл визнав себе винним у спробі замаху і зберіганні наступальної зброї.

Колишній працівник супермаркету приїхав до Віндзора, переліз через високу огорожу замку за допомогою нейлонових мотузяних сходів і ховався на території парку впродовж двох годин, поки два офіцери охорони не напали на нього з електрошокерами.

Чайл був озброєний потужним арбалетом зі знятим запобіжником, здатним стріляти болтами, що в більшості випадків призводить до смерті жертви. На ньому була металева маска. Чайл заявив офіцерам, що прибув, щоб убити королеву, після чого здався.

Металева маска, яка була на ньому

За кілька хвилин до того, як перелізти через огорожу, він виклав у Snapchat відео. Чайл заявив на камеру, що хоче помститися британській монархії за тих, хто загинув під час різанини в Джалліанвала Базі в 1919 році, коли британські війська відкрили вогонь по тисячах людей, присутніх у місті Амрітсар в Індії. При цьому він назвав себе «Лордом ситхів».

Усе це свідчить про те, що молодий чоловік потребує допомоги психіатра. Тому спочатку його утримуватимуть у психіатричній клініці, де він отримає необхідне лікування. Коли лікарі вважатимуть, що Чайл одужав, його відправлять до в'язниці.

На фото в заголовку засуджений Джасвант Сінгх Чайл

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