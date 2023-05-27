ФБР розсекретило документи щодо підготовки замаху на королеву Єлизавету II

На британську королеву Єлизавету II готувався замах. Про це йдеться у документах ФБР США, які були розсекречені наприкінці травня. Усі вони стосуються візитів Її Величності до Сполучених Штатів у різні роки.

Як відомо, троюрідний брат Єлизавети та дядько її чоловіка Філіпа лорд Маунтбеттен загинув внаслідок теракту у 1979 році. Його яхту підірвали бойовики Ірландської республіканської армії (ІРА).

У США мешкало на той час багато ірландців із радикальними поглядами, які таємно чи відкрито підтримували ІРА. Тому ФБР дуже серйозно ставилося до будь-якої інформації про можливі загрози Єлизаветі II.

4 лютого 1983 року, приблизно за місяць до офіційного візиту Її Величності та принца Філіпа до США, ФБР дізналося про таку загрозу. Сигнал надійшов із Сан-Франциско. Програма візиту включала відвідування Єлизаветою цього міста.

Офіцер поліції, який часто бував у ірландському пабі в Сан-Франциско, повідомив ФБР, що один ірландець хоче вбити королеву, щоб помститися за доньку, яка стала жертвою англійської поліції в Північній Ірландії — в дівчину влучила гумова куля і вона померла.

«Ірландець збирався завдати королеві Єлизаветі шкоди, або скинувши щось із мосту Золоті ворота в момент проходу під ним королівської яхти Britannia, або спробувати вбити Єлизавету під час її візиту до Йосемітського національного парку», — зазначається в документі.

Рапорт поліцейського було взято до уваги. Спецслужби закрили міст Золоті ворота для пішоходів під час перебування у Сан-Франциско королеви та принца Філіпа.

Про те, що було зроблено у Йосемітському національному парку, документ не повідомляє. Єлизавета та Філіп його відвідали.

Тим часом Букінгемський палац опублікував новий офіційний портрет Чарльза III разом зі спадкоємцями престолу принцами Вільямом та Джорджем. Фото присвячене нещодавній коронації британського монарха.

На фото: Єлизавета II з президентом Рональдом Рейганом під час візиту до США 1983 року

181

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram