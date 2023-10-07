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Події

Окупанти вдарили касетними снарядами по Запорізькій області та ракетами по Полтавській: є жертва і поранені

10:40 7 жовтня 2023
дим

Крім нічної атаки на Одещину, вранці в суботу, 7 жовтня, армія загарбників обстріляла касетними снарядами село Біленьке Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За попередніми даними, обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню касетними боєприпасами.

«Внаслідок підступного ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі», — йдеться у повідомленні.

Через російську атаку загинула жінка. Ще дві людини отримали поранення.

Також під обстріл російських терористів попала Полтавська область, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

«Ворожа ракета вибухнула в Миргородському районі. Пошкоджено дев'ять приватних будинків. На щастя, постраждалих немає», — зазначив він.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції та мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки.

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