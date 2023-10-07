Втрати росіян різко зросли: Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку
На Таврійському напрямку українські воїни просуваються північніше Копанів та Новопрокопівки, завдаючи удари по ворогу. Тому втрати ворога постійно зростають, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.
За його інформацією, протягом минулої доби російські терористи:
- завдали 14 авіаційних ударів;
- провели 22 бойових зіткнення;
- здійснили 782 артобстріли.
Наші воїни з підрозділу ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» виконали 1265 вогневих завдань. Втрати ворога склали 338 осіб. Зокрема було знищено 52 одиниці техніки терористів, а саме:
- 7 танків;
- 7 ББМ;
- 14 артилерійських систем;
- 1 РСЗВ;
- 1 ПТРК;
- 3 БпЛА;
- 17 одиниць автомобільної;
- 2 спеціальні техніки.
«Також знищено склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога», — пише Тарнавський.
Розповідь генерала вдало доповнили у Службі безпеки України, які показали удар HIMARS по російському «Солнцепьоку» на південному напрямку. Ворожу техніку було знищено разом з екіпажем та повним боєкомплектом.
Нагадаємо, що наприкінці вересня генерал Тарнавський обіцяв українцям гарні новини з Таврійського оперативного напрямку.
Фото Генштабу ЗСУ116