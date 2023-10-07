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Втрати росіян різко зросли: Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку

15:40 7 жовтня 2023
Працює українська артилерія

На Таврійському напрямку українські воїни просуваються північніше Копанів та Новопрокопівки, завдаючи удари по ворогу. Тому втрати ворога постійно зростають, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

За його інформацією, протягом минулої доби російські терористи:

  • завдали 14 авіаційних ударів;
  • провели 22 бойових зіткнення;
  • здійснили 782 артобстріли.

Наші воїни з підрозділу ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» виконали 1265 вогневих завдань. Втрати ворога склали 338 осіб. Зокрема було знищено 52 одиниці техніки терористів, а саме:

  • 7 танків;
  • 7 ББМ;
  • 14 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 ПТРК;
  • 3 БпЛА;
  • 17 одиниць автомобільної;
  • 2 спеціальні техніки.

«Також знищено склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога», — пише Тарнавський.

Розповідь генерала вдало доповнили у Службі безпеки України, які показали удар HIMARS по російському «Солнцепьоку» на південному напрямку. Ворожу техніку було знищено разом з екіпажем та повним боєкомплектом.

Нагадаємо, що наприкінці вересня генерал Тарнавський обіцяв українцям гарні новини з Таврійського оперативного напрямку.

Фото Генштабу ЗСУ

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