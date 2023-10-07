Все серйозно: уродженка Черкас переїхала до Шона Пенна в Малібу

Знаменитий американський актор і режисер Шон Пенн, схоже, дуже серйозно захоплений своєю новою подругою. Уродженка Черкас Ольга Коротяєва переїхала до нього в Малібу. Папараці сфотографували закохану пару під час прогулянки.

63-річний Пенн мав невимушений вигляд у класичній білій футболці, шортах-карго і коричневих похідних черевиках. Через плече була перекинута зелена куртка.

43-річна Коротяєва обрала для розслаблюючої прогулянки білий топ на ґудзиках у поєднанні з обрізаними джинсовими шортами. На ноги Ольга одягла пару повністю білих парусинових кросівок, комфортних і водночас стильних. У руках вона несла чорно-білий светр. Мабуть, як і Шон, приготувалася до можливого похолодання. Вона розпустила темне волосся і, схоже, відмовилася від макіяжу.

Пара вирішила разом вигуляти золотистого ретривера. Пенн взяв собаку з притулку 2017 року, коли ще жив з актрисою Лейлою Джордж. Вони офіційно одружилися в липні 2020 року. А в жовтні 2021 року Джордж подала на розлучення, яке було остаточно оформлене у квітні минулого року.

Уже наприкінці травня Пенна бачили, як він із Коротяєвою виходив із ресторану в Малібу. Але тоді їхній роман тільки починався. А потім у них була романтична подорож Італією.

Відразу після розлучення з Лейлою Шон в інтерв'ю зізнався, що «зіпсував шлюб». Він сказав, що був вірний Джордж, але не проводив з нею достатньо часу, був недбалий у стосунках.

«Я не був чортовим ошуканцем або очевидним лайном. Лейла Джордж — жінка, в яку я так закоханий, але я зіпсував шлюб. Формально ми були одружені один рік, але протягом п'яти років я був дуже недбалим хлопцем», — зізнався Шон Пенн.

Раніше повідомлялося про плани Шона Пенна знятися в українському фільмі.

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