Ірина Шейк розлютиться: Джіджі Хадід спіймали на побаченні з колишнім чоловіком моделі

Зірка подіуму Джіджі Хадід, схоже, вирішила створити черговий «любовний багатокутник»: після численних побачень з головним голлівудським ловеласом Лео ДіКапріо вона вирішила перейти на іншого завидного холостяка — Бредлі Купера, колишнього чоловіка Ірини Шейк.

І поки Ірина змагається з Кім Кардаш'ян за серце зірки американського футболу Тома Бреді, її ексчоловік залишився зовсім не при справах. На щастя, Джіджі не дозволила акторові довго сумувати: папараці застукали парочку на прогулянці в Нью-Йорку, а також розповіли, що після променаду Джіджі та Бредлі сіли в одну машину і помчали в невідомому напрямку, пишуть закордонні ЗМІ.

Прогулянка парочки

А так як Лео і Бредлі дружать багато років, то деякі шанувальник задаються питанням, як подібна «мішанина» може позначитися на їхніх стосунках. В той же час дуже ймовірно, що Шейк не надто зрадіє несподіваній появі нової пари: все-таки з Томом Бреді їй поки що ловити нічого — він хоч і проводить з супермоделлю безперервно дні, все одно продовжує ходити на побачення з іншими дівчатами і виявляти знаки уваги до Кім Кардаш'ян.

А ось із вірним колишнім Бредлі Купером Ірина стабільно вирушала на милі сімейні вилазки, які не обходилися без неоднозначних натяків. Тож буде зовсім не дивно, якщо після таких фотографій Шейк терміново запросить Бредлі у позачергову відпустку.

Нагадаємо, що Лео ДіКапріо після розставання з Хадід став зустрічатися з її колегою Вітторією Черетті. А оскільки обидві моделі іноді беруть участь в одних і тих самих показах, то бідний актор повинен проявляти чудеса винахідливості, щоб не зустрітися випадково з Джіджі.

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