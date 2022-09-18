У Леонардо Ді Капріо роман з Джіджі Хадід

Західні ЗМІ стверджують, що у Леонардо Ді Капріо з'явилася нова дівчина. Як уже повідомляли «ФАКТИ», головний холостяк Голлівуду нещодавно розлучився з Камілою Морроне. Їхній роман тривав близько п'яти років. І ось тепер 47-річний актор зустрічається з американською супермоделлю Джіджі Хадід.

Лео та Джіджі знайомі вже давно. Досі вони підтримували дружні стосунки. Однак днями папараці сфотографували їх на вечірці. Ді Капріо надавав Хадід знаки уваги, які виходять за межі дружби. Після цього людина з ближнього кола актора повідомила журналістів на умовах анонімності, що відносини Лео та Джіджі «перейшли на новий рівень».

Пересвідчитися в тому, наскільки це твердження правдиве, поки неможливо. Ді Капріо славиться тим, що старанно зберігає своє приватне життя в секреті. Хадід теж не надто любить поширюватися на особисті теми, особливо після неприємної історії з її колишнім.

Ті самі фото, які породили чутки про роман Лео та Джіджі

У моделі був роман із популярним співаком Зейном Маліком. Він прославився завдяки участі у групі One Direction. У вересні 2020 року Джіджі народила дочку Хай. Останні місяці вагітності вона разом із Зейном жила у будинку своєї матері Йоланди. Закохані влаштувалися там, коли почалася пандемія коронавірусу, і в США, як і в інших країнах, ввели жорсткий карантин.

Після народження Хей у батьків малюка, здавалося, все йшло чудово. Однак минулого року Малік сильно посварився з матір'ю Джіджі. З чуток він навіть підняв руку на Йоланду. Зейн це заперечує. Але після цієї сварки йому довелося виїхати. Джіджі більше знати його не хоче.

Що стосується Ді Капріо, то перехід його відносин з Хадід на новий рівень цілком можливий. Лео завжди зустрічався лише з моделями. Він мав романи з Бар Рафаелі, Жизель Бюндшен, Тоні Гаррн, Ніною Агдаль.

Але у випадку з Хадід є дві важливі відмінності. Насамперед актор ніколи не зустрічався з дівчатами віком від 25 років. Джіджі 27 років. І в неї є дитина, що зовсім відрізняє її від інших красунь, з якими у Ді Капріо були романи.

Кілька днів тому батько Джіджі Мохаммед Хадід заявив, що не коментує особисте життя своїх дочок (молодша сестра Джіджі Белла теж є супермоделлю). Містер Хадід підтвердив, що знайомий з Ді Капріо вже п'ять років, і Лео йому подобається. «Він дуже приємна людина» , — додав Мохаммед. Джіджі та Леонардо давно знайомі, за його словами. Раніше їх пов'язувала дружба. Які зараз стосунки у Джіджі зі знаменитим актором, містер Хадід сказати не може.

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram