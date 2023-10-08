Чи позбавлять виплат переселенців, які розпочали свій бізнес: пояснюють юристи

Внутрішні переселенці, які відкрили свій бізнес, як і біженці, які повертаються в Україну з-за кордону, мають право на державну допомгу.

У благодійному фонді «Право на захист» зазначають, що згідно з урядовою постановою «Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», відкриття будь-якої групи ФОП не є перешкодою для отримання допомоги на проживання внутрішнім переселенцям та не може бути підставою для їхнього скасування.

При цьому, цей факт не впливає на втрату статусу ВПО. На скасування виплат впливають інші чинники: придбання нерухомого майна, транспортного засобу, відкриття депозитних рахунків тощо.

Нагадаємо, що з літа для переселенців, які вперше звертаються по державну допомогу на проживання, виплати призначають на 6 місяців та виплачують одному з членів сім’ї (уповноваженій особі). Для дітей та осіб з інвалідністю це 3000 гривень, для інших — 2000 гривень.

Фото Pixabay

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