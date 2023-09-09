Більше тисячі загиблих: у Марокко стався потужний землетрус (відео)

У світі почастішали землетруси. Увечері 8 вересня у Марокко стався землетрус магнітудою 7,2 бали. Сотні людей загинули. Число жертв зростає з кожною годиною. За заявою міністра внутрішніх справ країни, загиблими вважаються більше тисячі осіб. Ще близько 700 поранено.

Марокканські канали показують кадри з камер CCTV, що зафіксували момент землетрусу. На камері одного з ресторанів видно, як люди спокійно вечеряють на терасі і раптом схоплюються та біжать подалі від будівлі. Зсередини приміщення також біжить юрба. Під ноги людям падають уламки даху.

Землетрус стався на відносно невеликій глибині — 18,5 км. — приблизно за 70 км. від Марракеша. Почався він після 23:00 за місцевим часом. Поштовхи відчувалися у прибережних містах Рабат, Касабланка та Ес-Сувейра.

Як повідомляє Reuters з посиланням на мешканців Марракеша, у старому місті, яке входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, обрушилися кілька будівель. Місцеве телебачення показало кадри мінарету мечеті, що впав.

Офіційна інформація про те, що сталося, з'явилася лише через кілька годин. За даними Геологічної служби США, це найбільш смертоносний землетрус у Марокко з 1960 року, коли внаслідок підземних поштовхів загинуло щонайменше 12 тисяч людей.

Як писали «ФАКТИ», на початку 2023 року руйнівні землетруси сталися в Туреччині та Сирії.

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