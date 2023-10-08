Померла Герой України Ніна Матвієнко

Донька співачки Ніни Матвієнко Тоня, яка нещодавно виклада у мережу зворушливе відеозвернення мами до Головкома ЗСУ Валерія Залужного, повідомила про її смерть.

«Мама померла», — написала вона в Instagram.

Українці висловлювали слова підтримки та співчуття Тоні Матвієнко. Серед них, зокрема, телеведуча Соломія Вітвіцька, співачки Світлана Тарабарова та Оля Цибульска.

Ніна Митрофанівна Матвієнко два дні не дожила до свого дня народження.

Українська співачка та акторка народилася 10 жовнтя 1947 року, невдовзі їй мало виповнитися 76 років. Ніна Матвієнко — народна артистка Української РСР (1985), лавреатка Державної премії УРСР ім. Шевченка (1988), Герой України.

Вона зіграла в телевиставах («Маруся Чурай», «Катерина Білокур», «Розлилися води на чотири броди»), художніх фільмах («Солом'яні дзвони», «Пропала грамота»), в радіовиставах («Політ стріли», «Кларнети ніжності»), озвучила низку науково-популярних, хронікально-документальних кінофільмів, кілька теле- і радіопрограм. За її участю був знятий відеофільм «Русалчин тиждень». Серед авторських театрально-режисерських робіт акторки музичний спектакль «Під сонцем» (1997) за участю японського танцівника Тадаші Ендо, а також грандіозне музично-сценічне дійство «Золотий камінь посіємо ми» (1998).

Невдовзі після початку широкомасштабної агресії росії в Україні Ніна Матвієнко розповідала, як рашисти в Бучі зруйнували будинок, де була квартира її сестри. Сама співачка казала, що раніше не вірила, що в Україні може розпочатися війна.

Фото зі сторінки Тоні Матвієнко

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