Валерій Залужний зворушливо відповів Ніні Матвієнко на її зізнання в любові

Народна артистка України Ніна Матвієнко, яка під час війни перебуває в Україні та підримує наших захисників, зізналася в любові до головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. Легендарна співачка записала зворушливе відеозвернення, в якому ивсловила своє захоплення генералом та подякувала йому за роботу.

Чуттєвий ролик у ТікТок опублікувала донька співачки, Тоня Матвієнко.

«Любий Валерій Федоровичу, я вас дуже люблю! Я пишаюся вами. Я кожну сторіночку передивляюся, де ви говорите. Я не знаю чому, але ви мені стали дуже близьким. Як би я була трошечки молодшою, я б вийшла за вас заміж! Але я виходжу заміж за вашу любов до батьківщини, за вашу мудрість. За те, що ви любите сьогодні наших хлопців, за те, що ви їм сьогодні допомагаєте. Що ви не тільки тил, а ще й опора нашого сьогодення. Вклоняюся вам! Бережи вас Боженька, і бережи Боженька наших синочків, наших воїнів, і нашу Україну», — каже Ніна Митрофанівна.

Повідомлення дійшло до Залужного і він відповів співачці. У відповідь записав зворушливе відео.

«Ніно Митрофанівно, мені дуже приємно! Надприємно! Дуже вам дякую за підтримку! Ви — велика молодець, ви для нас приклад. Саме таких, як ви, ми захищаємо! Дуже-дуже вам дякую! Тримайтеся, будь ласка», — сказав Залужний.

Від несподіванки Ніна Митрофанівна обіймала телефон.

Нагадаємо, Валерій Залужний потужно привітав українців з новорічними святами.

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